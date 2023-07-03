Расчёт лота по фибо. - страница 2

sv.:


т.е. это чисто оптимизационная задача и значения x1, x2, x3 могут принимать значения от MinLot, до BaseLot?
Т.е. к примеру x1 принять значение 98% от BaseLot, а x2 и x3 по 1-2%. (Одно из множества решений)

Думаю разумнее вручную задавать эти неизвестные (x1, x2), хотя интересно было бы задать ориентировочное процентное соотношение между x1, x2, x3. (x1<x2<x3).


в общем да. Вы зададите по своему разумению соотношение любых двух объемов между собой (напрмер x1 = 2 * x2 или x3 = x1 + x2) и после этого сможете решить систему и получить числовые значения всех трех объемов (если подставите в выражения числовые начения цен на всех трех уровнях). путем подбора и тестирования получите более или менее оптимальные.

но я не думаю, что это выбранное Вами "от балды" соотношение будет определяющим для степени прибыльности Вашей ТС. есть еще много других факторов (типа ММ, трала, того как именно Вы будете раятягивать свои фибы - в какой момент и какие брать уровни на каком ТФ и прочего...)

 
smshev:

Да, всё верно.
 
Немного подчистил код.
1) Определяете направление (точку построения)
2) Строите фибу
3) Бросаете соответствующий скрипт
4) Задаёте значение базового лота согласно своего ММ, РМ (можно изменить по усмотрению и лоты уровней)
5) Выставятся лимитные ордера на уровнях
6) Если ордера не зацепило и тренд продолжел рост (уровни не актуальны)
7) Удаляем фибу и сново бросаем тот-же самый скрипт
8) Отложенные ордера удалятся
9) п.1
Файлы:
scr_fibo_buylimit.mq4  20 kb
 
sv.:
Файлы:
scr_fibo_selllimit.mq4  20 kb
 

Добрый день!

Очень понравился ваш скрипт который был первый (на костылях). И пришла идея, могли бы Вы её реализовать для меня?

Нужно чтобы открывались stop'овые ордера на уровнях 127 и 161

TP (161; 261) и SL (50, 100) выставлялись бы на определенный уровень скриптом

Спасибо!

 
sv_ #:

Криво, на костылях, но поставленную задачу вроде решает. (Может кому понадобится. В код базе не нашел.)

Хоть бы ошибки исправил, прежде чем выкладывать скрипт!
А если не умеешь, то лучше не берись за то, чего не умеешь!
 
Сергей Дыбленко #:
Хоть бы ошибки исправил, прежде чем выкладывать скрипт!
А если не умеешь, то лучше не берись за то, чего не умеешь!

Оперативно - не прошло и 9 лет :)

 
Walerij75 #:

Оперативно - не прошло и 9 лет :)

Как не прошло? Прошло аж больше 11 лет


 
Alexey Viktorov #:

Как не прошло? Прошло аж больше 11 лет


А кто здесь смотрит на даты публикаций?
Косяки исправляют или удаляют!
 
Сергей Дыбленко #:
А кто здесь смотрит на даты публикаций?
Косяки исправляют или удаляют!

Зачем чего-то править в коде написанном на языке, который сейчас кардинально изменён? Проще написать заново…

