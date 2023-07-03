Расчёт лота по фибо. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
т.е. это чисто оптимизационная задача и значения x1, x2, x3 могут принимать значения от MinLot, до BaseLot?
Т.е. к примеру x1 принять значение 98% от BaseLot, а x2 и x3 по 1-2%. (Одно из множества решений)
Думаю разумнее вручную задавать эти неизвестные (x1, x2), хотя интересно было бы задать ориентировочное процентное соотношение между x1, x2, x3. (x1<x2<x3).
в общем да. Вы зададите по своему разумению соотношение любых двух объемов между собой (напрмер x1 = 2 * x2 или x3 = x1 + x2) и после этого сможете решить систему и получить числовые значения всех трех объемов (если подставите в выражения числовые начения цен на всех трех уровнях). путем подбора и тестирования получите более или менее оптимальные.
но я не думаю, что это выбранное Вами "от балды" соотношение будет определяющим для степени прибыльности Вашей ТС. есть еще много других факторов (типа ММ, трала, того как именно Вы будете раятягивать свои фибы - в какой момент и какие брать уровни на каком ТФ и прочего...)
в общем да. Вы зададите по своему разумению соотношение любых двух объемов между собой (напрмер x1 = 2 * x2 или x3 = x1 + x2) и после этого сможете решить систему и получить числовые значения всех трех объемов (если подставите в выражения числовые начения цен на всех трех уровнях). путем подбора и тестирования получите более или менее оптимальные.
но я не думаю, что это выбранное Вами "от балды" соотношение будет определяющим для степени прибыльности Вашей ТС. есть еще много других факторов (типа ММ, трала, того как именно Вы будете раятягивать свои фибы - в какой момент и какие брать уровни на каком ТФ и прочего...)
Да, всё верно.
1) Определяете направление (точку построения)
2) Строите фибу
3) Бросаете соответствующий скрипт
4) Задаёте значение базового лота согласно своего ММ, РМ (можно изменить по усмотрению и лоты уровней)
5) Выставятся лимитные ордера на уровнях
6) Если ордера не зацепило и тренд продолжел рост (уровни не актуальны)
7) Удаляем фибу и сново бросаем тот-же самый скрипт
8) Отложенные ордера удалятся
9) п.1
Немного подчистил код.
1) Определяете направление (точку построения)
2) Строите фибу
3) Бросаете соответствующий скрипт
4) Задаёте значение базового лота согласно своего ММ, РМ (можно изменить по усмотрению и лоты уровней)
5) Выставятся лимитные ордера на уровнях
6) Если ордера не зацепило и тренд продолжел рост (уровни не актуальны)
7) Удаляем фибу и сново бросаем тот-же самый скрипт
8) Отложенные ордера удалятся
9) п.1
Добрый день!
Очень понравился ваш скрипт который был первый (на костылях). И пришла идея, могли бы Вы её реализовать для меня?
Нужно чтобы открывались stop'овые ордера на уровнях 127 и 161
TP (161; 261) и SL (50, 100) выставлялись бы на определенный уровень скриптом
Спасибо!
Криво, на костылях, но поставленную задачу вроде решает. (Может кому понадобится. В код базе не нашел.)
Хоть бы ошибки исправил, прежде чем выкладывать скрипт!
Оперативно - не прошло и 9 лет :)
Оперативно - не прошло и 9 лет :)
Как не прошло? Прошло аж больше 11 лет
Как не прошло? Прошло аж больше 11 лет
А кто здесь смотрит на даты публикаций?
Зачем чего-то править в коде написанном на языке, который сейчас кардинально изменён? Проще написать заново…