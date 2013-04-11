Не по теме... - страница 4

Да, - вирус был. Утилитой d-veb проверил и обнаружились 2 трояна.
Stanislav Korotky #:

Согласно языковой модели русского языка название следует поправить (все ж таки заголовок, глаз режет):

Интегрируем пользовательскую LLM в советник (Часть 1): Развертывание оборудования и среды

Безграмотно встраивать что-то "в советника". Попробуйте сказать, по полной аналогии (в смысле грамматики), что мы "устанавливаем программу в компьютера". Так по-русски не говорят и не пишут.
Интегрируем в программа? )
 
Переводчик падежов не знает )
 
Ошибки нет.

Советник склоняется по одушевленному типу.


 
Это если советник-человек.

Нет, по предложному падежу ) но написано верно
В компьютер - был бы винительный 
 
А что такое «одушевлённый тип»? Не важно тип это или не тип. Одушевлённый — значит живой. Кот, собака, обезьяна, человек. Если человек имеет статус советника, эксперта — это одушевлённый советник, эксперт. А если, как в данном случае мы говорим о какой-то программе, то это уже НЕодушевлённый тип… Нет у него души… Не живой он.

 

Со словом "робот" та же история.

Обозначает неодушевленную сущность, но склоняется по одушевленному типу (Добавляем торгового робота в нашу систему...).

 

Вилку 220V втыкаем в пилот(давно уже нарицательное, как унитаз и ксерокс) или в пилота?

Резинку вставляем в дворник или в дворника? (хм, возможны варианты...)

 
Это неверно. Советник в смысле программы - это неодушевленный предмет, другая статья словаря. Вы же не смешиваете слово "печь"  (сущ.) и глагол "печь"?

Я уже давно поднимал на форуме данный вопрос с самым простым примером - представьте, что в предложении два однородных члена - советник и индикатор. Попробуйте сформулировать заголовок для их связки. Вы ведь не можете написать  "интегрируем что-то в советника и индикатора"? Если вы считаете, что нормально звучит "интегрируем что-то в советника и индикатор", то это просто смешно.

