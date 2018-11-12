Как получить котировки на указанное время? - страница 3
Да я поставил изначально еще, 0 выдавало до наступления 01,05, но пару дней все ок, а потом iBarShift всегда оттдает ноль и все.
Не стал разбираться вернул опять как было iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0); ((( но вопрос всеже остался открытым. Как мне правильно получить Price на 01:05 каждого дня.
Может вы не правильно меня поняли? Я имел ввиду вот такА до наступления указанного времени return или другие действия...
Спасибо, в принципе это тоже самое условие что я поставил только я проверял позже уже на последующих дейсвтиях.
Попробовал Ваш вариант работает точно также как и мой. Но мне кажется тут дело не в коде, а в качестве котировок.
Я вот начал внимательно просматривать те дни где shift = 0. И обратил внимание что нужного мне времени вообще почемуто нет
при этом на графике все бары отображаются и ордера открываются/закрываются. А что это за перепрыгивания не понятно.... вот и получается что в какието дни нормально все работает, а в какие-то портит всю статистику. И как проводить тестирование непонятно ((((
На скрине вообще нет времени 1:05
Попробуйте такой кодТолько не скриптом... Просто мне было проще прогнать в дебагере скрипт. Да и окно было уже открыто. )))))