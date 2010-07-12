Не считаем миллионы в истории

Не считаем миллионы в истории

 

Если нет необходимости рассчитывать всю историю индикатора (и тем более, когда надо рассчитать много мувингов), а  интересует только последний интервал мувинга и достаточно рассчитывать и показывать только небольшую историю,  например, barCount =15  бар, то  можно применить  индикатор EMA_BarCount    Расчет начинается  с бара  start = rates_total - barCount - period – begin.

При расчете по ценам закрытия (begin =0) и period = 5 (по умолчанию в индикаторе) рассчитываться  будет постоянно только последние 20 бар, а показываться 15 бар.

Для расчета 2 мувинга по данным 1 мувинга  представлен вариант EMA_BarCount_2.

Оба индикатора  используют включаемый файл  emaBarCount.mgh.

Индикатор ema_bar_count написан без использования включаемого файла.

Индикаторы всегда  показывают заданное количество бар. Необходимо индикаторы дорабатывать, например, для показа истории с момента присоединения индикатора.

Прошу высказаться и доработать индикаторы совместно.

Файлы:
ema_bar_count.mq5  5 kb
ema_barcount.mq5  4 kb
ema_barcount_2.mq5  5 kb
emabarcount.mqh  2 kb
 

Вариант цифрового аллигатора DA (digital Alligator), как продолжение темы «Не считаем миллионы в истории»

Файлы:
da.mq5  7 kb
20100708__da.gif  53 kb
 
pvm63:

Вариант цифрового аллигатора DA (digital Alligator), как продолжение темы «Не считаем миллионы в истории»

Вы знаете, что редактор позволяет легко вставлять картинки?
Rosh:
Вы знаете, что редактор позволяет легко вставлять картинки?

Прилагаемый индикатор St,  как продолжение темы «Не считаем миллионы в истории»,

создан на базе Stoch, но переведен в диапазон -150 / 150 (единообразие всех индикаторов в одном диапазоне значений позволяет их накладывать друг на друга) и добавлен еще один мувинг.  Кол-во последних отображаемых бар задается параметром Bar_Count.

Индикаторы G  и G2 – варианты  цифрового Аллигатора (основу индикатора смотри выше).

 Переход индикатора в положительное значение означает открытие позиции Buy,  переход индикатора в отрицательное значение – открытие позиции Sell, естественно 0 означает  выход из позиции  = Flet.  Все просто !

Представлены скриншоты на различных таймфреймах.

 

Так выглядят индикаторы, например, на  M15:         EURUSD_M15_20100711_St_G2_G.png

 

 

 

Еще скриншоты :

 
pvm63:

Не считаем миллионы в истории

Индикаторы всегда  показывают заданное количество бар. Необходимо индикаторы дорабатывать, например, для показа истории с момента присоединения индикатора.

 В представленном варианте индикаторы рассчитывают заданное количество бар в момент подключения. Далее отображение индикатора накапливается.

 В поле "Макс. баров в окне" на закладке Параметры / Графики указать  "Unlimited".

Файлы:
ema_barcount.mq5  4 kb
ema_barcount_2.mq5  5 kb
