Не считаем миллионы в истории
Вариант цифрового аллигатора DA (digital Alligator), как продолжение темы «Не считаем миллионы в истории»
- 2010.02.23
Прилагаемый индикатор St, как продолжение темы «Не считаем миллионы в истории»,
создан на базе Stoch, но переведен в диапазон -150 / 150 (единообразие всех индикаторов в одном диапазоне значений позволяет их накладывать друг на друга) и добавлен еще один мувинг. Кол-во последних отображаемых бар задается параметром Bar_Count.
Индикаторы G и G2 – варианты цифрового Аллигатора (основу индикатора смотри выше).
Переход индикатора в положительное значение означает открытие позиции Buy, переход индикатора в отрицательное значение – открытие позиции Sell, естественно 0 означает выход из позиции = Flet. Все просто !
Представлены скриншоты на различных таймфреймах.
Так выглядят индикаторы, например, на M15: EURUSD_M15_20100711_St_G2_G.png
Еще скриншоты :
Индикаторы всегда показывают заданное количество бар. Необходимо индикаторы дорабатывать, например, для показа истории с момента присоединения индикатора.
В представленном варианте индикаторы рассчитывают заданное количество бар в момент подключения. Далее отображение индикатора накапливается.
В поле "Макс. баров в окне" на закладке Параметры / Графики указать "Unlimited".
Если нет необходимости рассчитывать всю историю индикатора (и тем более, когда надо рассчитать много мувингов), а интересует только последний интервал мувинга и достаточно рассчитывать и показывать только небольшую историю, например, barCount =15 бар, то можно применить индикатор EMA_BarCount Расчет начинается с бара start = rates_total - barCount - period – begin.
При расчете по ценам закрытия (begin =0) и period = 5 (по умолчанию в индикаторе) рассчитываться будет постоянно только последние 20 бар, а показываться 15 бар.
Для расчета 2 мувинга по данным 1 мувинга представлен вариант EMA_BarCount_2.
Оба индикатора используют включаемый файл emaBarCount.mgh.
Индикатор ema_bar_count написан без использования включаемого файла.
Индикаторы всегда показывают заданное количество бар. Необходимо индикаторы дорабатывать, например, для показа истории с момента присоединения индикатора.
Прошу высказаться и доработать индикаторы совместно.