Линковка двух окон между собой в МТ4 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ChartSetSymbolPeriod
Я в программирование ничего не понимаю....
А читать тоже не умеете ? Буквально постом выше Вашего первого поста лежит готовое решение https://www.mql5.com/ru/forum/127150/page2#comment_6502152
От Вас требуется лишь скачать и установить в терминал , так Вам и это лень сделать...
А читать тоже не умеете ? Буквально постом выше Вашего первого поста лежит готовое решение https://www.mql5.com/ru/forum/127150/page2#comment_6502152
От Вас требуется лишь скачать и установить в терминал , так Вам и это лень сделать...
А зачем так агрессивно? Давно скачала и попробовала.
Мне нужна линковка двух окон между собой, чтоб при нажатие на вкладку открывались сразу 2 тф одного инструмента, а не так как сейчас
Если в Вашем индикаторе есть эта функция, то напишите как ее установить.
Никакой агрессии. Что касается темы, то это
"Может кто встречал скрипт который линкует два окна между собой. Например два окна с таймфремами Н4 и М5. изменил инструмент на одном окне то на другом автоматически тоже изменился".
и это
Мне нужна линковка двух окон между собой, чтоб при нажатие на вкладку открывались сразу 2 тф одного инструмента
не одно и тоже. То что Вы сейчас описали к линковке не имеет никакого отношения.
А зачем так агрессивно? Давно скачала и попробовала.
Мне нужна линковка двух окон между собой, чтоб при нажатие на вкладку открывались сразу 2 тф одного инструмента, а не так как сейчас
Если в Вашем индикаторе есть эта функция, то напишите как ее установить.
Ну вот уже и два отдельных терминала вырисовалось (линковка двух окон между собой), а это уже через файлы, или dll api в помощь. Короче вам сюда похоже
Ну вот уже и два отдельных терминала вырисовалось (линковка двух окон между собой), а это уже через файлы, или dll в помощь. Короче вам сюда похоже
Никакой агрессии. Что касается темы, то это
и это
не одно и тоже. То что Вы сейчас описали к линковке не имеет никакого отношения.
А в западло перейти во второе окно и нажать на пумпочку?
Хотя, за Ваши деньги - любой каприз. Есть такой раздел на форуме, где сделают.
А в западло перейти во второе окно и нажать на пумпочку?
Хотя, за Ваши деньги - любой каприз. Есть такой раздел на форуме, где сделают.
Западло это видимо Вам нормально общаться и разъяснять, сами то вообще поняли что написали про пумпочку и второе окно?
Вы можете мне подсказать к чему это имеет отношение? Ищу такой индикатор уже давно никак найти не могу.
На самом деле всё гораздо проще. Создайте два графика с разными ТФ, повесьте на каждый по индикатору. Менять символы на графиках можно 2-мя способоми:
1. перетащить мышкой требуемый инструмент из "обзора рынка" на один из графиков.("обзор рынка" можно отфильтровать, оставив там только нужные инструменты)
2. сделать двойной щелчёк мышкой в левом нижнем углу любого из графиков и забить символ руками.
В итоге всё будет работать так как Вы хотите: при смене символа на одном из графиков на другом такой же символ будет загружаться автоматически.