Линковка двух окон между собой в МТ4 - страница 3

Новый комментарий
 
Konstantin Nikitin:

ChartSetSymbolPeriod

Я в программирование ничего не понимаю, подскажите как я могу это применить?
 
Jessy111:
Я в программирование ничего не понимаю....

А читать тоже не умеете ?  Буквально постом выше Вашего первого поста лежит готовое решение https://www.mql5.com/ru/forum/127150/page2#comment_6502152

От Вас требуется лишь скачать и установить в терминал , так Вам и это лень сделать...

 
Sergey Kolemanov:

А читать тоже не умеете ?  Буквально постом выше Вашего первого поста лежит готовое решение https://www.mql5.com/ru/forum/127150/page2#comment_6502152

От Вас требуется лишь скачать и установить в терминал , так Вам и это лень сделать...

А зачем так агрессивно? Давно скачала и попробовала.

Мне нужна линковка двух окон между собой, чтоб при нажатие на вкладку открывались сразу 2 тф одного инструмента, а не так как сейчас 

Если в Вашем индикаторе есть эта функция, то напишите как ее установить.

 
Jessy111:

Никакой агрессии. Что касается темы, то это

Jessy111:

"Может кто встречал скрипт который линкует два окна между собой. Например два окна с таймфремами Н4 и М5. изменил инструмент на одном окне то на другом автоматически тоже изменился".

и это

Jessy111:

Мне нужна линковка двух окон между собой, чтоб при нажатие на вкладку открывались сразу 2 тф одного инструмента

не одно и тоже. То что Вы сейчас описали к линковке не имеет никакого отношения.

 
Jessy111:

А зачем так агрессивно? Давно скачала и попробовала.

Мне нужна линковка двух окон между собой, чтоб при нажатие на вкладку открывались сразу 2 тф одного инструмента, а не так как сейчас 

Если в Вашем индикаторе есть эта функция, то напишите как ее установить.

Ну вот уже и два отдельных терминала вырисовалось (линковка двух окон между собой), а это уже через файлы, или dll api в помощь. Короче вам сюда похоже

 
Konstantin Nikitin:

Ну вот уже и два отдельных терминала вырисовалось (линковка двух окон между собой), а это уже через файлы, или dll в помощь. Короче вам сюда похоже

терминала не два, я все делаю в одном терминале.
 
Sergey Kolemanov:

Никакой агрессии. Что касается темы, то это

и это

не одно и тоже. То что Вы сейчас описали к линковке не имеет никакого отношения.

Вы можете мне подсказать к чему это имеет отношение? Ищу такой индикатор уже давно никак найти не могу.
 

А в западло перейти во второе окно и нажать на пумпочку? 

Хотя, за Ваши деньги - любой каприз. Есть такой раздел на форуме, где сделают. 

 
Алексей Тарабанов:

А в западло перейти во второе окно и нажать на пумпочку? 

Хотя, за Ваши деньги - любой каприз. Есть такой раздел на форуме, где сделают.

Западло это видимо Вам нормально общаться и разъяснять, сами то вообще поняли что написали про пумпочку и второе окно?

 
Jessy111:
Вы можете мне подсказать к чему это имеет отношение? Ищу такой индикатор уже давно никак найти не могу.

На самом деле всё гораздо проще. Создайте два графика с разными ТФ, повесьте на каждый по индикатору. Менять символы на графиках можно 2-мя способоми:

1. перетащить мышкой требуемый инструмент из "обзора рынка" на один из графиков.("обзор рынка" можно отфильтровать, оставив там только нужные инструменты)

2. сделать двойной щелчёк мышкой в левом нижнем углу любого из графиков и забить символ руками.

В итоге всё будет работать так как Вы хотите: при смене символа на одном из графиков на другом такой же символ будет загружаться автоматически.


1234
Новый комментарий