Как отключить советника программно? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А?
просто сделайте деление на 0. они и отключится.
а удалить - наверно проще послать окну графика команду закрытия. Закроется график а вместе с ним и эксп
Ну, кто еще проще выложит? :))
Весело живем. Сплошное дежавю.
:-))) Надо же... Уж забыл про ту тему...
Надо вызвать функцию ExpertRemove();
Почему сразу никто не написал?
Надо вызвать функцию ExpertRemove();
Почему сразу никто не написал?
Железные у Вас нервы. Семь лет ждать ответа.
Надо вызвать функцию ExpertRemove();
Почему сразу никто не написал?
Тогда ее еще не было.
Александр:
Александру спасибо!
Но вызов:
аналогичен вызову:
ExpertRemove();
А вот немного изменив приведённый коллегой код, можно удалить советника с другого, "соседнего" графика.
Например:
P.S. Для тех, кто не разглядел разницы, поясняю, что 2-м параметром при вызове функции
в этом случае должна быть 1, а не 2.
Ну, кто еще проще выложит? :))
Кнопка