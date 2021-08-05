Как отключить советника программно? - страница 2

vlandex
А?

просто сделайте деление на 0. они и отключится.

а удалить - наверно проще послать окну графика команду закрытия. Закроется график а вместе с ним и эксп

 
granit77
Ну, кто еще проще выложит? :))

Данный способ удаляет советника с графика.

PostMessageA(GetAncestor(WindowHandle(Symbol(),Period()),2),WM_COMMAND,33050,0);
 
Весело живем. Сплошное дежавю.
 
granit77
:-))) Надо же... Уж забыл про ту тему...

 

Надо вызвать функцию ExpertRemove();

Почему сразу никто не написал?

 
arkadytokaev

Железные у Вас нервы. Семь лет ждать ответа.
 
arkadytokaev

Тогда ее еще не было.
 

Александр

Александру спасибо!

Но вызов: 

PostMessageA(GetAncestor(WindowHandle(Symbol(),Period()),2),WM_COMMAND,33050,0);

аналогичен вызову: 

ExpertRemove();

А вот немного изменив приведённый коллегой код, можно удалить советника с другого, "соседнего" графика.

Например: 

PostMessageA(GetAncestor(WindowHandle("XAUUSD", PERIOD_H1), 1), WM_COMMAND, 33050, 0);

P.S. Для тех, кто не разглядел разницы, поясняю, что 2-м параметром при вызове функции 

GetAncestor()

в этом случае должна быть 1, а не 2.

 
Виктор
Кнопка

