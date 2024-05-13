Лавина - страница 522
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Использование мартингейла - гарантированный слив. Его нельзя применять
Докажите, что невозможно перед тем как слить вывести 3 раза начальный депозит.
если 5 раз внести, то можно :-)
тут даже проводился публичный показательный эксперимент: пока регулярно вносишь деньги, баланс имеет тенденцию к росту
Использование мартингейла - гарантированный слив. Его нельзя применять
https://www.mql5.com/ru/articles/7777
@
Теперь давайте посмотрим на результаты тестирования с лотом, постепенно увеличенным в 25 раз:
В принципе, даже в этом случае падение не столь существенное. Прибыль при этом равна 20 180 долларов, что на каких-то 600 долларов меньше, чем была на момент начала 2020 года.
Подводим итоги
В общем, надеюсь, я смог доказать вам, что даже торговые системы, основанные на усреднении и мартингейле, не являются опасными. Конечно, только в том случае, если у вашего усреднения есть границы. То есть даже с усреднением и мартингейлом вы работаете со стоп лоссами.
Заключение
В качестве заключения хотелось бы обратить ваше внимание, что после последнего существенного падения рынков (2008 год) прошло более 10 лет. В течение всего этого времени рынки неуклонно росли. И как знать, не начнется ли и после падения 2020 года десятилетний рост рынков? То есть, идеальное время для торговых систем, подобных описанной в данной статье.
Что касается меня, то я обязательно запущу торгового робота, работающего по данной системе, на реальном счете. Вы также можете сделать это, ведь сам советник прикреплен к статье.
Это усреднялка. Пишется еще.... биржевая - на мартине.
Тема ветки "Лавина" - это переворотка - тоже пишется еще биржевая!!!
Есть промежуточные итоги усреднялки... Выложу. Там тема учета клиринга еще не до конца проверена (когда нельзя в торгах привязываться к результирующей цене открытия совокупной позиции - она постоянно меняется во время клиринга), только виртуально ее учитывать надо... это значение критично, т.к. от него переносится общий СЛ в безубыток + пипсов и далее уже тралы разные в профите считаются...
вот 2 ляма в управлении - усреднялка на мартине:
