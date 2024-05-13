Лавина - страница 522

Алексей Тарабанов #:
Мы все умрём (

печально конечно, но первый правдивый прогноз на форуме

 
— Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру?
— Ну, все когда-нибудь умрут.
— Все умрут? Б%%%ь, что я наделал?!
 
Volodymyr Zubov #:
JonKatana:
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:

Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)

Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Использование мартингейла - гарантированный слив. Его нельзя применять
 
 Докажите, что невозможно перед тем как слить вывести 3 раза начальный депозит.

 
если 5 раз внести, то можно :-)

тут даже проводился публичный показательный эксперимент: пока регулярно вносишь деньги, баланс имеет тенденцию к росту

 
https://www.mql5.com/ru/articles/7777

Теперь давайте посмотрим на результаты тестирования с лотом, постепенно увеличенным в 25 раз:

График баланса при торговле сразу на 11 инструментах (увеличивающийся лот)

В принципе, даже в этом случае падение не столь существенное. Прибыль при этом равна 20 180 долларов, что на каких-то 600 долларов меньше, чем была на момент начала 2020 года.

Подводим итоги

В общем, надеюсь, я смог доказать вам, что даже торговые системы, основанные на усреднении и мартингейле, не являются опасными. Конечно, только в том случае, если у вашего усреднения есть границы. То есть даже с усреднением и мартингейлом вы работаете со стоп лоссами.

Заключение

В качестве заключения хотелось бы обратить ваше внимание, что после последнего существенного падения рынков (2008 год) прошло более 10 лет. В течение всего этого времени рынки неуклонно росли. И как знать, не начнется ли и после падения 2020 года десятилетний рост рынков? То есть, идеальное время для торговых систем, подобных описанной в данной статье.

Что касается меня, то я обязательно запущу торгового робота, работающего по данной системе, на реальном счете. Вы также можете сделать это, ведь сам советник прикреплен к статье.

Это усреднялка. Пишется еще.... биржевая - на мартине.

Тема ветки "Лавина" - это переворотка - тоже пишется еще биржевая!!!

Есть промежуточные итоги усреднялки... Выложу. Там тема учета клиринга еще не до конца проверена (когда нельзя в торгах привязываться к результирующей цене открытия совокупной позиции - она постоянно меняется во время клиринга), только виртуально ее учитывать надо... это значение критично, т.к. от него переносится общий СЛ в безубыток + пипсов и далее уже тралы разные  в  профите считаются...

вот 2 ляма в управлении - усреднялка на мартине:


Создаем кроссплатформенный советник-сеточник: тестируем мультивалютный советник
Создаем кроссплатформенный советник-сеточник: тестируем мультивалютный советник
За месяц рынки упали более чем на 30%. Это ли не лучшее время для тестирования советников на основе сеток и мартингейл? Данная статья является продолжением серии статей "Создаем кроссплатформенный советник-сеточник", выход которого не планировался. Но раз сам рынок предоставляет возможность устроить советнику-сеточнику стресс-тестирование, почему бы этим не воспользоваться. Так давайте займемся этим.
 
