Нужна помощь в расчете лота. - страница 3

Попробуй Integer

double PointValue=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*(MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE));
[Удален]  
coaster >>:
А не прикидывали на сколько открытий может не хватить депозита?


Прикидывал :). Но знакомый ХОЧЕТ такую систему. Вот и пишу :)
 
hope >>:

ИМХО: другая, давно описанная тема...

Я тоже не рекомендую дергать скорость не зная зачем нужен руль.
 
coaster писал(а) >>
Я тоже не рекомендую дергать скорость не зная зачем нужен руль.

Надеюсь, не Ваше изречение. Потому как бессмысленно.

 
hope >>:

Надеюсь, не Ваше изречение. Потому как бессмысленно.

Обнадежу Вас, моё. :)

Такое вот оно ассоциативное у меня.


skdon >>:
  Прикидывал :). Но знакомый ХОЧЕТ такую систему. Вот и пишу :)
Обычно расчитывают следующий профит, чтобы хотя бы в минимальный плюс закрыться. Хотя суть та же, мартингейл.

[Удален]  
coaster >>:

Обнадежу Вас, моё. :)

Такое вот оно ассоциативное у меня.


Обычно расчитывают следующий профит, чтобы хотя бы в минимальный плюс закрыться. Хотя суть та же, мартингейл.


Накинуть минимальный плюс я думаю будет не проблема. Сейчас главное правильно лот рассчитать.
 
skdon писал(а) >>

Накинуть минимальный плюс я думаю будет не проблема.
Шаг за шагом...
Сейчас главное правильно лот рассчитать.

Всё првильно говорят...сначало расчитай открытия, потом выходы...

[Удален]  

Наваял вот расчет PS2 для формулы предложенной Integer-ом :

  ClosePriceForSell=Ask-TakeProfitSell*Point-(Ask-Bid); //Цена, при которой позы SELL будут закрыты
  ClosePriceForBuy=Bid-TakeProfitSell*Point-(Ask-Bid);  //Цена, при которой позы BUY будут закрыты
       for(cnt=0;  cnt<=OrdersTotal();cnt++)
       {
          if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==True)
          {
            if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=Magic)
            continue;
            if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)  
             { 
               if (OrderType()==OP_SELL) {Profit=Profit+(((ClosePriceForSell-OrderOpenPrice()))*OrderLots())*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE); }//При этом на SELL позe мы потеряем данное количество
               if (OrderType()==OP_BUY)  {Profit=Profit-(((ClosePriceForBuy-OrderOpenPrice()))*OrderLots())*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE); }  
             }
          }
      }
Может можно все проще просчитать. А то получилось что то сильно замудрено :)
 
Всем привет. Может кто поможет новичку.
хочу в советнике на графике отоброзить информацию о максимально бывшем лоте в торговле.
Но у меня неполучяется. :(
Пробывал разные варианты, но не то что надо.
Как надо правильно расчитать ?
Может кто подскажет вариант ?
Зарание спасибо !
[Удален]  
Gliuk #:
Всем привет. Может кто поможет новичку.
хочу в советнике на графике отоброзить информацию о максимально бывшем лоте в торговле.
Но у меня неполучяется. :(
Пробывал разные варианты, но не то что надо.
Как надо правильно расчитать ?
Может кто подскажет вариант ?
Зарание спасибо !

