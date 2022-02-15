Нужна помощь в расчете лота. - страница 3
Попробуй Integer
А не прикидывали на сколько открытий может не хватить депозита?
Прикидывал :). Но знакомый ХОЧЕТ такую систему. Вот и пишу :)
ИМХО: другая, давно описанная тема...
Я тоже не рекомендую дергать скорость не зная зачем нужен руль.
Надеюсь, не Ваше изречение. Потому как бессмысленно.
Обнадежу Вас, моё. :)
Такое вот оно ассоциативное у меня.
Обычно расчитывают следующий профит, чтобы хотя бы в минимальный плюс закрыться. Хотя суть та же, мартингейл.
Накинуть минимальный плюс я думаю будет не проблема. Сейчас главное правильно лот рассчитать.
Всё првильно говорят...сначало расчитай открытия, потом выходы...
Наваял вот расчет PS2 для формулы предложенной Integer-ом :Может можно все проще просчитать. А то получилось что то сильно замудрено :)
хочу в советнике на графике отоброзить информацию о максимально бывшем лоте в торговле.
Но у меня неполучяется. :(
Пробывал разные варианты, но не то что надо.
Как надо правильно расчитать ?
Может кто подскажет вариант ?
Зарание спасибо !
Всем привет. Может кто поможет новичку.
Это только в CodeBase 65 страниц - а ещё если, то там чего только нет.