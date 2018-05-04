Кхм... - страница 4
Добрый день. В настройка индикатора меняется толщина вертикальной линии бара. Можно ли под цифрой два уменьшить толщину в 2, и полтора раза. Заранее спасибо. Подскажите как это сделать можно, если это возможно.
Когда-то, я тоже, как и ТС, возжелал сделать бары (OHLC) толще.. Опытный программист сказал, что средствами МТ4 этого не добиться.
А на МТ5 - без проблем-
Все можно. Дмитрий же сделал индикатор paint bars..
Уф-ф. Я уж было в опытном программисте засомневался..