oval:
Никак не могу скачать саму систему МТ5. Скачиваю установщик, он ищет наиболее доступные сервера, не находит. Потом выскакивает форма введения прокси сервера - у меня ничего подобного не установлено - я пропускаю. После этого еще ищет и, ничего не найдя, выходит из поиска. Может есть где-то сам файл дистрибутива рабочий? Ничего понять не могу... Спасибо.
sergey1294:
 у меня такая же проблема была, решилась путем добавления в исключения инсталятора в антивирусе и брендмауэре.
Действительно похоже на антивирус\файрволл. oval уточните пожалуйста, есть ли антивирусы и(или) файрволлы? и если да, то какие?
 
Скрипт testloadhistory__2.ex5 не работает. Загружаю его на график, указываю в настройках дату, он в журнале пишет, что загрузка данных началась, но терминал не показывает сетевой активности. Так и остаётся на долгое время.
 
Burgunsky:
Скрипт testloadhistory__2.ex5 не работает. 
Что за testloadhistory__2 ?
 

Ну почему __2 понятно, - потому что ссылка данная в начале поста дает скачивать скрипт с таким именем.

 

Мне интересно, на вкладке Журнал - лог пишет что скрипт загружнен, а через минуту - выгружен. так и должно быть? Это означает что загрузка истории закончилась? на самом деле это далеко не так, если проверить объем данных в соответствующей папке истории. 

 
dimonsky:

Ну почему __2 понятно, - потому что ссылка данная в начале поста дает скачивать скрипт с таким именем.

Мне интересно, на вкладке Журнал - лог пишет что скрипт загружнен, а через минуту - выгружен. так и должно быть? Это означает что загрузка истории закончилась? на самом деле это далеко не так, если проверить объем данных в соответствующей папке истории. 

Ссылка во втором сообщении темы имеет другое название. Ну да ладно с ней. Скрипт нормально работает:

IS      0       testloadhistory__2 (EURGBP,M1)  09:04:32        Start loadGBPJPY,H1from2006.01.01 00:00:00
OD      0       testloadhistory__2 (EURGBP,M1)  09:06:24        Все данные загружены
FL      0       testloadhistory__2 (EURGBP,M1)  09:06:24        First date2005.11.25 00:00:00-32078bars

См. вкладку "Эксперты". Про "объём данных" ничего не скажу - не исследовал.

 
Скрипт сообщил что данные загружены. но по графику - как было так и осталось. Видимо, глюк самого терминала.
[Удален]  
dimonsky:
Скрипт сообщил что данные загружены. но по графику - как было так и осталось. Видимо, глюк самого терминала.

 

Это какая пара и какой ТФ (из скрина не понять)?
 
dimonsky:
Скрипт сообщил что данные загружены. но по графику - как было так и осталось. Видимо, глюк самого терминала.

Скорее, неполная история на  сервере - минутки и днёвки совпадают, проблема известная. Вы с какого сервера загружаете историю ?
