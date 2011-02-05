Загрузка истории в MetaTrader 5 - страница 2
Никак не могу скачать саму систему МТ5. Скачиваю установщик, он ищет наиболее доступные сервера, не находит. Потом выскакивает форма введения прокси сервера - у меня ничего подобного не установлено - я пропускаю. После этого еще ищет и, ничего не найдя, выходит из поиска. Может есть где-то сам файл дистрибутива рабочий? Ничего понять не могу... Спасибо.
у меня такая же проблема была, решилась путем добавления в исключения инсталятора в антивирусе и брендмауэре.
Скрипт testloadhistory__2.ex5 не работает.
Ну почему __2 понятно, - потому что ссылка данная в начале поста дает скачивать скрипт с таким именем.
Мне интересно, на вкладке Журнал - лог пишет что скрипт загружнен, а через минуту - выгружен. так и должно быть? Это означает что загрузка истории закончилась? на самом деле это далеко не так, если проверить объем данных в соответствующей папке истории.
Ссылка во втором сообщении темы имеет другое название. Ну да ладно с ней. Скрипт нормально работает:
См. вкладку "Эксперты". Про "объём данных" ничего не скажу - не исследовал.
Скрипт сообщил что данные загружены. но по графику - как было так и осталось. Видимо, глюк самого терминала.
Скрипт сообщил что данные загружены. но по графику - как было так и осталось. Видимо, глюк самого терминала.