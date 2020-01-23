Индикатор для сравнительного статистического анализа инструментов

Знает ли кто-нибудь готовый индикатор для подсчета общей статистики по инструментам, вроде той, что описана например на Kroufr, Сравниваем основные валюты? Не обязательно иметь красивые графики, было бы достаточно, если каждый инструмент характеризовался бы несколькими показателями за заданный период.

Заранее спасибо.

 

Спасибо за статьи OLAP оч. интересноP

http://web.archive.org/web/20120510144733/http://kroufr.ru/content/view/2201/205/

пока, только так пользуюсь 

https://www.mql5.com/ru/code/569

Файлы:
major.tpl  14 kb
AUDUSD.mq5  26 kb
EURUSD.ex5  35 kb
GBPUSD.ex5  35 kb
NZDUSD.ex5  35 kb
USDCAD.mq5  26 kb
USDCHF.mq5  26 kb
USDCNH.mq5  26 kb
USDJPY.mq5  26 kb
 
не всю картину показывает, но всё же 
