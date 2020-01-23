Индикатор для сравнительного статистического анализа инструментов
Спасибо за статьи OLAP оч. интересноP
http://web.archive.org/web/20120510144733/http://kroufr.ru/content/view/2201/205/
Файлы:
major.tpl 14 kb
AUDUSD.mq5 26 kb
EURUSD.ex5 35 kb
GBPUSD.ex5 35 kb
NZDUSD.ex5 35 kb
USDCAD.mq5 26 kb
USDCHF.mq5 26 kb
USDCNH.mq5 26 kb
USDJPY.mq5 26 kb
не всю картину показывает, но всё же
Файлы:
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Знает ли кто-нибудь готовый индикатор для подсчета общей статистики по инструментам, вроде той, что описана например на Kroufr, Сравниваем основные валюты? Не обязательно иметь красивые графики, было бы достаточно, если каждый инструмент характеризовался бы несколькими показателями за заданный период.
Заранее спасибо.