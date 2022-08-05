Тестовая многопеременная многоэкстремальная функция. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MaxArg (5.0);
MinArg (1.5);
Max (1.4999204324964888); [x=3.236034; y=3.236034]
Min (-3.9994995388962993); [x=4.90774615;y=4.90774615]
Hedgehog2
MaxArg (5.0);
MinArg (-5.0);
Max (2.0); [x=0.5921079227694197; y=1.2662995231218328]
Min (0.17081278374237957); [x=-4.283185307179586; y=5.0]
Функции, с глобальным экстремумом в центре координат, не годятся для тестирования алгоритмов, инициализируемых нулём, есть и другие минусы у таких функций.
Сместите функцию в любом нужном направлении.
Сместите функцию в любом нужном направлении.