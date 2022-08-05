Тестовая многопеременная многоэкстремальная функция. - страница 3

Chomolungma2

MaxArg (5.0);

MinArg (1.5);

Max (1.4999204324964888);  [x=3.236034;  y=3.236034]

Min (-3.9994995388962993); [x=4.90774615;y=4.90774615]

 

Hedgehog2

MaxArg (5.0);

MinArg (-5.0);

Max (2.0);                             [x=0.5921079227694197; y=1.2662995231218328]

Min (0.17081278374237957); [x=-4.283185307179586; y=5.0]

 
Andrey Dik #:
Функции, с глобальным экстремумом в центре координат, не годятся для тестирования алгоритмов, инициализируемых нулём, есть и другие минусы у таких функций. 

Сместите функцию в любом нужном направлении.

 
fxsaber #:

Сместите функцию в любом нужном направлении.

разумеется)) 
не сместив по осям смысла мало если по центру, об этом и сказал. 
