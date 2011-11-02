Индикатор для отображения информера Alpari на графике

Индикатор скачивает и выводит на график информер Alpari. Используется минимум кода, есть возможность менять размер информера, для отображения другого информера достаточно заменить ссылку в исходнике. По умолчанию параметры Ширина и Высота равны 0 - это значит, что информер будет отображен в оригинальном размере.  Для установки informer.mq5 поместить в папку MQL5\Indicators, а convert.exe в папку MQL5\Files. Это первая версия индикатора, поэтому готов рассмотреть возможности его улучшения и доработки.
Файлы:
inf.png  22 kb
informer.rar  1622 kb
 

какие то exe запускаете зачем то...

делайте открытым кодом.

 
Код convert.exe открыт. Это программа из пакета ImageMagick. Он необходим для скачивания, конвертирования из gif в bmp и изменения размера информера.
 
На самом деле информеры на чарте даром никому не нужны (ими можно любоваться и на странице оригинала ),

а вот выдрать инфу содержащуюся в информере да сохранить её в переменную для последующего простого применения вот это достойная задача.

 
Я сделал то, что хотел сделать и поделился результатом, а Вы делайте, что хотите в рамках закона желательно.
 
Соглясен вы сделали что хотели, я же просто показал где лежит коммерческий интерес вашей темы

(если показал слишком грубо прошу прощения, обидеть не хотел).

Я же со своей колокольни вообще не вижу перспектив ориентирования на информеры тк они большую часть времени висят в паритете,

и при этом что толку ориентироваться на настроение толпы если 95% трейдеров проигрывает,

а настроение 5% по такому неточному инструменту выяснить невозможно.


 
Так ведь на mql4.com Integer выложил свою программу для этих целей, правда без исходников.
 
Распознавание текста из картинки информера сможешь сделать?
 
Распознавание текста из картинки информера сможешь сделать?
это уже давно сделано. ищи в этой теме.
У Альпари изменилась ссылка на информер. Чтоб индикатор заработал нужно в коде изменить ссылку на иформер.

Информер 

 

Graff , очень хорошая работа , индикатор c отображением информера оч нужен , можете забобацать для МТ4 и чтобы обновлял данные каждые 10 минут ( переменную лучше в секундах) и переменную с выбором валют бы хотелось  . ?



   Если с МТ4 сложный процесс , (хотя хотелось бы видеть все на одном терминале где торговля и и иформация выложена) то хотелось бы видеть в коде пятерки вышеописанные переменные .

 Спасибо.

