Индикатор для отображения информера Alpari на графике
- GoldWarrior02b
- ТА или то, о чем вы не знаете.
- Возможность вывода окна без графика цены.
какие то exe запускаете зачем то...
делайте открытым кодом.
Код convert.exe открыт. Это программа из пакета ImageMagick. Он необходим для скачивания, конвертирования из gif в bmp и изменения размера информера.
На самом деле информеры на чарте даром никому не нужны (ими можно любоваться и на странице оригинала ),
а вот выдрать инфу содержащуюся в информере да сохранить её в переменную для последующего простого применения вот это достойная задача.
Я сделал то, что хотел сделать и поделился результатом, а Вы делайте, что хотите в рамках закона желательно.
Соглясен вы сделали что хотели, я же просто показал где лежит коммерческий интерес вашей темы
(если показал слишком грубо прошу прощения, обидеть не хотел).
Я же со своей колокольни вообще не вижу перспектив ориентирования на информеры тк они большую часть времени висят в паритете,
и при этом что толку ориентироваться на настроение толпы если 95% трейдеров проигрывает,
а настроение 5% по такому неточному инструменту выяснить невозможно.
Распознавание текста из картинки информера сможешь сделать?
У Альпари изменилась ссылка на информер. Чтоб индикатор заработал нужно в коде изменить ссылку на иформер.
Graff , очень хорошая работа , индикатор c отображением информера оч нужен , можете забобацать для МТ4 и чтобы обновлял данные каждые 10 минут ( переменную лучше в секундах) и переменную с выбором валют бы хотелось . ?
Если с МТ4 сложный процесс , (хотя хотелось бы видеть все на одном терминале где торговля и и иформация выложена) то хотелось бы видеть в коде пятерки вышеописанные переменные .
Спасибо.
