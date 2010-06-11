Можно ли отсоединить окно графика от терминала с помощью user32.dll
Shurik740:
Подскажите кто-нибудь по теме. Если с user32.dll удается полностью менять вид окна, убирать рамки, кнопки сворачивания и закрытия.
То может как-то можно и отсоединить окно от терминала, в смысле убрать привязку к границам для вывода на другой монитор...
Вот здесь все не плохо описывается, но то что надо почему-то не нашел...
А то чувствуется от разработчиков этого не дождаться... (((
Вот здесь все не плохо описывается, но то что надо почему-то не нашел...
Как отсоединить не знаю, и возможно ли это вообще. Но можно растянуть окно терминала на два монитора, расположить окна, как нам удобно и сохранить всё это в профиле. После перезагрузки
размещение окон восстанавливается, либо мы можем его загрузить.
