Можно ли отсоединить окно графика от терминала с помощью user32.dll

Подскажите кто-нибудь по теме. Если с user32.dll удается полностью менять вид окна, убирать рамки, кнопки сворачивания и закрытия.
То может как-то можно и отсоединить окно от терминала, в смысле убрать привязку к границам для вывода на другой монитор...

А то чувствуется от разработчиков этого не дождаться... (((

Вот здесь все не плохо описывается, но то что надо почему-то не нашел...

Оглавление Окна
  • vsokovikov.narod.ru
Как отсоединить не знаю, и возможно ли это вообще. Но можно растянуть окно терминала на два монитора, расположить окна, как нам удобно и сохранить всё это в профиле. После перезагрузки Два монитора

размещение окон восстанавливается, либо мы можем его загрузить.

