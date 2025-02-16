Помогите написать эксперта - страница 2

Я тоже могу помочь... (контакты в личке)
 
Есть существующий торговый робот, добавляю код с привязкой к торговому счету, но всё равно не получается. Выбивает ошибку. Нужен человек который поможет это сделать. мой телеграм @Starinkov я буду оочень признателен)))
 
Есть существующий торговый робот, добавляю код с привязкой к торговому счету, но всё равно не получается. Выбивает ошибку. Нужен человек который поможет это сделать. мой телеграм @Starinkov я буду оочень признателен)))

Можно сюда загрузить советник mq4 и мы обязательно поможем ;)

 
напишу бесплатно если стратегия понравится....

А мне можно?

Т.З.

Внешние параметры:

1. Объём лота

2. Размер тика (разница между текущей ценой и ценой предыдущего тика) см. скрин

3. SL

4. TP

5. Время торговли

6. Кол-во ордеров в сутки

Алгоритм работы: сов с каждым тиком высчитывает разницу между ценой последнего тика и предыдущего (не в пунктах, а в валюте, в деньгах то есть). 

Когда разница становится больше параметра "Размер тика", советник открывает ордер. Если разница - положительное число, то ордер на покупку, если разница со знаком минус, то на продажу.

P.S. Счёт 5 значный

Заранее благодарен.

Торговая система очень похожа на попытку отловить спайки (внерыночные котировки). Остерегайтесь! В ДЦ (наверное во всех ДЦ) запрещён отлов внерыночных котировок. Году в 2007 мой товарищ попался на этом - мы тогда не знали ни чего про спайки. Он попросил - я сделал код. Советник на спайках увеличил его депозит за 1 день с 10 долларов, баксов эдак до 700. Как только парень заказал вывод средств, ему тут же урезали депозит до 10 баксов, сказали, мол, ну-ну-ну, так делать нельзя и посоветовали возрадоваться, что не урезали депозит полностью.

 
Я тоже могу помочь... (контакты в личке)
Мне можете написать безиндикаторный советник по моему ТЗ?
 

Парни,нужен трейлинг стоп,чтобы по максимуму меньше времени ему уделять,в одго нажатие желательно установка,или с открытием сделки чтобы автоматически ставился

 
Парни,нужен трейлинг стоп,чтобы по максимуму меньше времени ему уделять,в одго нажатие желательно установка,или с открытием сделки чтобы автоматически ставился

Прекрати спамить во всех ветках. Нужен - закажи коли ты супер-трейдер.

 
Парни,нужен трейлинг стоп,чтобы по максимуму меньше времени ему уделять,в одго нажатие желательно установка,или с открытием сделки чтобы автоматически ставился

В твоём запросе нет конкретики - ни кто не понимает что конкретно тебе нужно от трейлинга - они все разные (тралы программеров) и обладают разным функционалом. Например. можно тянуть стоплосс по индикатору, можно дискретно, можно тянуть не стоплосс, а отложенный ордер (это тоже трейлинг). Можно ждать образования положительного профита, а можно не ждать, тралить сразу из зоны отрицательного профита. Кто ж тебя поймёт, коль ты не говоришь ни чего?

 
Торговая система очень похожа на попытку отловить спайки (внерыночные котировки). Остерегайтесь! В ДЦ (наверное во всех ДЦ) запрещён отлов внерыночных котировок. Году в 2007 мой товарищ попался на этом - мы тогда не знали ни чего про спайки. Он попросил - я сделал код. Советник на спайках увеличил его депозит за 1 день с 10 долларов, баксов эдак до 700. Как только парень заказал вывод средств, ему тут же урезали депозит до 10 баксов, сказали, мол, ну-ну-ну, так делать нельзя и посоветовали возрадоваться, что не урезали депозит полностью.

Просто в любых ДЦ зарабатывать строго запрещено,разрешается только сливать
