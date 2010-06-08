Отличия скорости MetaTrader 5 и МetaТrader 4
Боюсь ошибиться, но если мне память не изменяет, разработчики говорили о том что максимальная быстродейственность MQL5 пока не достигнута (отключена).
А если серьезна то лично я считаю что скорость и эффективность кода реализованного с помощью MQL5 зависит от КЛАССА ПРОГРАММИСТА и БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ которыми он пользуется.
Полгода назад проводил эксперименты. Скорость исполнения идентичного кода на MQL5 была в 20-40 (зависит от алгоритма, от размера используемых массивов и др.) раз выше.
А тестеры сравнивать, имхо, пока рановато.
Не знаю как в 20-40, а вот в 5-10 точно выше :)
Вы оцениваете на "глазок" что ли? :)
Я специально занимался этим вопросом. На MQL 4, например, обучить сетку, у которой несколько тысяч весов, очень проблематично. Там, где бы она обучалась час, на MQL5, грубо говоря, обучится за минуту.
PS скорость реально очень высокая, достаточная для тяжелых задач. если и этого мало, можно расчеты перенести в dll, скорость ещё возрастет в 2-10 (зависит от частоты вызова dll и тяжести расчетов) раз.
Спасибо всем ответившим!
Подтверждаю, полная оптимизация на данный момент отключена.
На мой взгляд быстродействие ни сильно прибавилось. Хотя блокировки пропали совсем - это прятно.
Я сейчас отлаживаю советник в МТ4, но оптимизация занимает много времени. Те кто уже пользуется МТ5, скажите быстрее ли МТ5 чем МТ4 и насколько.