функция возвращает NaN (неопределенное значение) - страница 3
Разработчики писали, что это может перестать работать в любой момент
тут так то MQL5, причем здесь какие то стандарты?
константа в языке может быть системным дифайном, нет? - да, может. так почему бы не ввести системную MQL5-константу?
Судя по всему в мкл нет системной константы Не Числа. И быть не может, это разные состояния. И туда кроме определенных состояний могут входить и не определенные.
Есть вот такое (%MQL5\Include\Math\Stat\Math.mqh):
И есть в Alglib вот такой класс (%MQL5\Include\Math\Alglib\bitconvert.mqh):
есть nan и -nan
интересно...
читайте справку по union
битовые значения nan и -nan очень даже определены.
читайте справку по union
Там мы видим, что 0xFFF8000000000000 является NaN.
Но только ли оно является NaN? В любом ли случае мы будем получать именно это NaN? На любой ли архитектуре процессора?
может это поможет?