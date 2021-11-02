Котировки от MetaQuotes - страница 2

Проверьте:

1. Глубину истории (с какой даты начинается на тестируемом ТФ и там и там) 

2. Количество знаков после запятой  

3. Убедитесь во внешней схожести графиков, переключившись на D1

Если одинаково - глючить не должно. 

 
Как подключиться к серверу MetaQuotes и брать у них чистые котировки ? Такое вообще реально ? Если нет, то почему ? Объясните мне, пожалуйста
 
murmon1628 #:
Как подключиться к серверу MetaQuotes и брать у них чистые котировки ? Такое вообще реально ? Если нет, то почему ? Объясните мне, пожалуйста

Подключайтесь и пользуйтесь. Для открытия демо-счёта MetaQuotes выберите адрес MetaQuotes-Demo


