Проверьте:
1. Глубину истории (с какой даты начинается на тестируемом ТФ и там и там)
2. Количество знаков после запятой
3. Убедитесь во внешней схожести графиков, переключившись на D1
Если одинаково - глючить не должно.
Как подключиться к серверу MetaQuotes и брать у них чистые котировки ? Такое вообще реально ? Если нет, то почему ? Объясните мне, пожалуйста
Подключайтесь и пользуйтесь. Для открытия демо-счёта MetaQuotes выберите адрес MetaQuotes-Demo