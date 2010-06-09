Как можно ограничить начало и конец вычисления индикаторов? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ставлю ограничение 5000 баров и все равно не помогает, я использую несколько сот индикаторов для анализа и еще по нескольким валютам.
То есть у Вас обсчитывается больше, чем 5000 баров? Насколько больше?
Как Вы проверяли? Предоставьте пожалуйста проверочный эксперт
То есть у Вас обсчитывается больше, чем 5000 баров? Насколько больше?
Как Вы проверяли? Предоставьте пожалуйста проверочный эксперт
всеравно терминал считает больше чем указанно...
стоит ограничение в 5 тысяч баров
а реально терминал обсчитывает все данные
хотя в окне отображается 5 тысяч.
но обсчитываются все
это можно понять по вызову аррау сайз буфера индикатора.
6098 - это допустимое значение. На границе дневного контейнера.
Кроме того, бары добавляются в процессе прихода информации (начальные бары на графике не отсекаются)
при 50 тысяч 72 тысячи
Доказательства в студию. Несколько раз проверил - сколько баров на графике, столько баров индикатор и обсчитывает (хоть на своём графике, хоть на чужом, даже не открытом графике). Хотя у меня закачана полностью вся история.
Это может не самы яркий пример, но ясно видно что при ограничении 5000, даже на экран выводится 6000 баров. Но это не самая большая проблема, после нескольких перезагрузок проходит. Мне не помагает 5000 баров, потому что не хватает памяти, чтобы отрисовать все индикаторы.
Это может не самы яркий пример, но ясно видно что при ограничении 5000, даже на экран выводится 6000 баров. Но это не самая большая проблема, после нескольких перезагрузок проходит. Мне не помагает 5000 баров, потому что не хватает памяти, чтобы отрисовать все индикаторы.
Это может не самы яркий пример, но ясно видно что при ограничении 5000, даже на экран выводится 6000 баров. Но это не самая большая проблема, после нескольких перезагрузок проходит. Мне не помагает 5000 баров, потому что не хватает памяти, чтобы отрисовать все индикаторы.
В своем индикаторе я сделал так, что бы индикатор обсчитывал только необходимое мне количество баров.
Прикрепляю, может что-то подскажет и поможет.