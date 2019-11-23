Логи в Metatrader 5 не пишутся на диск
Логи пишутся на диск по мере заполнения файлового буфера, за это отвечает операционная система. В контекстном меню журнала выберите пункт "Открыть", тогда файловый буфер сбросится на диск независимо от его заполнения.
У вас личное предвзятое негативное отношение к разработчикам, не только ко мне.
А по-моему, это у Вас предвзятое отношение. Попробуйте доказать Ваше утверждение ! А опровергнуть его очень легко, достаточно привести ежедневные логи терминала, ну, хотя бы за месяц.
Там запротоколировано каждое действие, независимо, кто являлся инициатором, и все торговые операции.
В следующем билде терминала буферизованные логи будут сбрасываться на диск не только по заполнению буфера, но и при 30 секундном простое (если не появляются новые записи).
Кроме того, с первого билда MetaTrader 5 имеет защищенный формат логов с применением бегущих контрольных сумм каждой строки:
MF 0 Network 17:12:00 '91682': authorized on MetaQuotes-Demo KN 0 Network 17:12:01 '91682': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp. KI 0 Experts 17:33:52 Expert 111 removed QL 1 Network 17:33:52 '91682': connection to MetaQuotes-Demo lost
При возникновении вопросов с саппортом брокера можно легко одной клавишей отправлять текущий или любой другой лог файл для подтверждения своей ситуации:
Техсаппорт брокера имеет штатную возможность проверить корректность присланных логов и увидеть точные изменения любой строки.
В результате применения контрольных сумм повысился степень доверия к журналам логов с клиентского терминала и ускорился процесс разбора ситуации.
В дополнение мы реализуем дополнительные механизмы генерации ежедневных/еженедельных/месячных клиентских отчетов в PDF с применением цифровых подписей брокера, что повысит доверие к торговым отчетам.
Я так понял запись при 30-секундном простое не реализована?
