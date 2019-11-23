Логи в Metatrader 5 не пишутся на диск

Новый комментарий
[Удален]  
То есть так же как и в Metatrader 4, журнал событий как таковой не ведется! На диск не записывается информация о работе программы или о выполненных торговых операциях!
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 

Логи пишутся на диск по мере заполнения файлового буфера, за это отвечает операционная система. В контекстном меню журнала выберите пункт "Открыть", тогда файловый буфер сбросится на диск независимо от его заполнения.

 

Уважаемый gip,

Следите за своей речью, пожалуйста. Иначе к Вам будут относиться ровно так же, как Вы позволяете себе высказываться о нас и наших продуктах.


[Удален]  
Renat:

Уважаемый gip,

Следите за своей речью, пожалуйста. Иначе к Вам будут относиться ровно так же, как Вы позволяете себе высказываться о нас и наших продуктах.


У вас личное предвзятое негативное отношение к разработчикам, не только ко мне.
 
gip:
У вас личное предвзятое негативное отношение к разработчикам, не только ко мне.

А по-моему, это у Вас предвзятое отношение. Попробуйте доказать Ваше утверждение ! А опровергнуть его очень легко, достаточно привести ежедневные логи терминала, ну, хотя бы за месяц.

Там запротоколировано каждое действие, независимо, кто являлся инициатором, и все торговые операции.

 

В следующем билде терминала буферизованные логи будут сбрасываться на диск не только по заполнению буфера, но и при 30 секундном простое (если не появляются новые записи).

Кроме того, с первого билда MetaTrader 5 имеет защищенный формат логов с применением бегущих контрольных сумм каждой строки:

MF      0       Network 17:12:00        '91682': authorized on MetaQuotes-Demo
KN      0       Network 17:12:01        '91682': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
KI      0       Experts 17:33:52        Expert 111 removed
QL      1       Network 17:33:52        '91682': connection to MetaQuotes-Demo lost

При возникновении вопросов с саппортом брокера можно легко одной клавишей отправлять текущий или любой другой лог файл для подтверждения своей ситуации:

Техсаппорт брокера имеет штатную возможность проверить корректность присланных логов и увидеть точные изменения любой строки.

В результате применения контрольных сумм повысился степень доверия к журналам логов с клиентского терминала и ускорился процесс разбора ситуации.

В дополнение мы реализуем дополнительные механизмы генерации ежедневных/еженедельных/месячных клиентских отчетов в PDF с применением цифровых подписей брокера, что повысит доверие к торговым отчетам.

 
Renat Fatkhullin:

В следующем билде терминала буферизованные логи будут сбрасываться на диск не только по заполнению буфера, но и при 30 секундном простое (если не появляются новые записи).


Я так понял запись при 30-секундном простое не реализована?

Новый комментарий