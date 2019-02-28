Учебник Сергея Ковалева теперь можно скачивать! - страница 5

Aleksey Semenov:
ну так уже больше 10 лет прошло - где переиздание? классику и ту переиздают чаще

Переиздают только историю и библию, классика - в первозданном виде всегда.

 

Всем привет. Хочется спросить- кто нибудь за 10 лет читал этот учебник ? Будучи новичком буквально нарвался на грубые ошибки(в частности задача 25). Когда изучаешь незнакомый материал такого уважаемого

издания просто не веришь что такое может быть и тратишь время на перепроверку вместо того что бы продвигаться дальше (если не прав поправьте).И вопрос второй - по сравнению с 2012-13 годами тема  MQL явно заглохла

или уважаемая публика переехала в MQL5 ?

 
andrik313:

Всем привет. Хочется спросить- кто нибудь за 10 лет читал этот учебник ? Будучи новичком буквально нарвался на грубые ошибки(в частности задача 25).

Много людей читало. Покажите код задачи и укажите в чем, по-Вашему, заключается грубая ошибка.

или уважаемая публика переехала в MQL5 ?

Все здесь.

 
 
Ну поменял> на < , все равно выдает только от 1 до 20 и 30,40,50.....90
 
andrik313:

Это Вы сделали, чтобы мне тяжелее искать было? Ни кодом, ни ссылкой, а картинкой ))

Нужен контекст, а здесь только "цитата". Дайте, пожалуйста, ссылку.

P. S. Нашел. Смотрите выше - написано:

В разделе Оператор switch рассматривалась Задача 18. Несколько усложним условие (увеличим количество выводимых словами пунктов до 100) и решим эту задачу, используя массивы.

То есть взята другая задача и из нее сделан копи-паст, а знаки в двух местах перепутаны. Обычная опечатка, не более. 
Vitaly Muzichenko:

Ну так учить старое по-любому по устаревшему материалу.

Виталий, после 600-й версии MQL4 стал нормальным языком, на котором можно работать. В старом даже структур не было, такой отстой...я все делал в DLL. А учебник Ковалева и правда безнадежно устарел. Кстати, насчет нового, по MQL5 вообще учебника нет.

 
Все заработало,ура
 
andrik313:

Всем привет. Хочется спросить- кто нибудь за 10 лет читал этот учебник ? Будучи новичком буквально нарвался на грубые ошибки(в частности задача 25). Когда изучаешь незнакомый материал такого уважаемого

издания просто не веришь что такое может быть и тратишь время на перепроверку вместо того что бы продвигаться дальше (если не прав поправьте).И вопрос второй - по сравнению с 2012-13 годами тема  MQL явно заглохла

или уважаемая публика переехала в MQL5 ?

актуальные обучающие видео-уроки по мкл4 были у "трейдлайкэпро" они хотя бы обновляли время от времени обучающий материал, мне для "освоения языка" оказалось достаточно их курса, который я даже до конца не досмотрел
