Учебник Сергея Ковалева теперь можно скачивать! - страница 5
ну так уже больше 10 лет прошло - где переиздание? классику и ту переиздают чаще
Переиздают только историю и библию, классика - в первозданном виде всегда.
Всем привет. Хочется спросить- кто нибудь за 10 лет читал этот учебник ? Будучи новичком буквально нарвался на грубые ошибки(в частности задача 25). Когда изучаешь незнакомый материал такого уважаемого
издания просто не веришь что такое может быть и тратишь время на перепроверку вместо того что бы продвигаться дальше (если не прав поправьте).И вопрос второй - по сравнению с 2012-13 годами тема MQL явно заглохла
или уважаемая публика переехала в MQL5 ?
Всем привет. Хочется спросить- кто нибудь за 10 лет читал этот учебник ? Будучи новичком буквально нарвался на грубые ошибки(в частности задача 25).
Много людей читало. Покажите код задачи и укажите в чем, по-Вашему, заключается грубая ошибка.
или уважаемая публика переехала в MQL5 ?
Все здесь.
Это Вы сделали, чтобы мне тяжелее искать было? Ни кодом, ни ссылкой, а картинкой ))
Нужен контекст, а здесь только "цитата". Дайте, пожалуйста, ссылку.
P. S. Нашел. Смотрите выше - написано:
В разделе Оператор switch рассматривалась Задача 18. Несколько усложним условие (увеличим количество выводимых словами пунктов до 100) и решим эту задачу, используя массивы.
Ну так учить старое по-любому по устаревшему материалу.
Виталий, после 600-й версии MQL4 стал нормальным языком, на котором можно работать. В старом даже структур не было, такой отстой...я все делал в DLL. А учебник Ковалева и правда безнадежно устарел. Кстати, насчет нового, по MQL5 вообще учебника нет.
