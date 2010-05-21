огромная просьба сделайте такую штуку как в экселе
и ещё конечно былобы круто + и-
ну и номера строчек
но я так понял этого чтото не планируеться
Согласен. На мой взгляд, MDI на основе вкладок удобнее классического MDI.
Из must have еще номера строк
просто действительно
must have номера строк
а то надоело вечно какенить фигню писать и компилить чтобы понять какая это строчка
и ещё вертикальную линию как вот тут
чтобы было видно в какой части строчки более детально возникает ошибка ну там деление на ноль или массив кончается тот который слева или справа
На счет вертикалки может и стоит подумать, разделение на две рабочих области тоже идея. А вот номера то строк вам зачем?
Номер строки с успехом можно внизу посмотреть (там кстати есть и строка и символ в ней).
Для быстрого перехода по коду есть такие превосходные вещи как: Перейти к определению (Alt+G), Список функций (Alt+M) и уж кому нужно совсем не веселая вещица как "Поиск" (Ctrl+F) и "Перейти к строке" (Ctrl+G).
PS
Я уж пишу код до 10,000 строк (если все модули собрать в одну кучу могут действительно звездочки и зеленые человечки по монику бегать начать) и при этом не жалуюсь...
есть в экселе такая штука незнаю как называется
типа вот так можно сделать и смотреть разные части кода
и чтобы по горизонтале и по вертикале так поделить
а то при разрешении 2000 на 1000
очень не удобно листать километровые коды если надо чтото посмотреть функцию в начале чтобы скопировать её в конец.