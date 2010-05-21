огромная просьба сделайте такую штуку как в экселе

есть в экселе такая штука незнаю как называется

типа вот так можно сделать и смотреть разные части кода

и чтобы по горизонтале и по вертикале так поделить

а то при разрешении 2000 на 1000

очень не удобно листать километровые коды если надо чтото посмотреть функцию в начале чтобы скопировать её в конец.

 

и ещё конечно былобы круто + и-

ну и номера строчек

но я так понял этого чтото не планируеться

 

Согласен. На мой взгляд, MDI на основе вкладок удобнее классического MDI.

Из must have еще номера строк 

 
Согласен. На мой взгляд, MDI на основе вкладок удобнее классического MDI.

Из must have еще номера строк 

просто действительно

must have номера строк

а то надоело вечно какенить фигню писать и компилить чтобы понять какая это строчка

и ещё вертикальную линию как вот тут 

чтобы было видно в какой части строчки более детально возникает ошибка ну там деление на ноль или массив кончается тот который слева или справа

CoreWinTT :

просто действительно

must have номера строк

а то надоело вечно какенить фигню писать и компилить чтобы понять какая это строчка

и ещё вертикальную линию как вот тут 

чтобы было видно в какой части строчки более детально возникает ошибка ну там деление на ноль или массив кончается тот который слева или справа


На счет вертикалки может и стоит подумать, разделение на две рабочих области тоже идея. А вот номера то строк вам зачем?

Номер строки с успехом можно внизу посмотреть (там кстати есть и строка и символ в ней).

Для быстрого перехода по коду есть такие превосходные вещи как: Перейти к определению (Alt+G), Список функций (Alt+M) и уж кому нужно совсем не веселая вещица как "Поиск" (Ctrl+F) и "Перейти к строке" (Ctrl+G).


PS

Я уж пишу код до 10,000 строк (если все модули собрать в одну кучу могут действительно звездочки и зеленые человечки по монику бегать начать) и при этом не жалуюсь...

