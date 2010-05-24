Билд 275 - страница 2
Что-то у меня после обновления на 275-билд тестер после закачки истории тестер зависает и всё! Тестировать больше ничего не возможно вообще! Вот лог:
2010.05.22 00:35:41 Tester Tester agent got failed
2010.05.22 00:35:41 Core 1 Process 'C:\Program Files\MetaTrader 5\metatester.exe' creation error [2]
2010.05.22 00:35:41 Tester EURUSD: history preliminary downloading completed
2010.05.22 00:26:51 Tester EURUSD: history preliminary downloading started
Файл C:\Program Files\MetaTrader 5\metatester.exe существует?
А! Вот в чём дело! Исчёз!!!! Только от закидывания файла на место из бэкапа пользы всё равно никакой! Тестер вообще не дёргается!
По всей видимости, у Вас отсутствует metatester.exe - может его антивирус удалил?
Скачайте и поставьте терминал поверх старой версии.
Ренат! Я уже и в чистую ставил и поверх и файл metatester.exe добавлял! Одна и та же ботва - нифига не работает!
Ренат! Я уже и в чистую ставил и поверх и файл metatester.exe добавлял! Одна и та же ботва - нифига не работает!
А что пишет в логах при наличии metatester.exe? Приведите логи, пожалуйста.
Застряло на "Tester EURUSD: history preliminary downloading started"? Если да, то это история синхронизируется - может занять несколько минут.
Что в логах?
2010.05.22 01:07:55 Core 1 Disconnected
2010.05.22 01:07:55 Core 1 Authorized
2010.05.22 01:07:55 Core 1 Connected
2010.05.22 01:07:53 Tester EURUSD,H1: testing of Experts\Examples\ChartInChart\ChartInChart.ex5 from 2010.05.01 00:00 to 2010.05.21 00:00 started
2010.05.22 01:07:53 Core 1 Connecting to 127.0.0.1:3000
2010.05.22 01:07:53 Core 1 Agent process started
Кажись разобрался! Антивирус Аваст удаляет файл тестера из нового билда!
Вместо русского шрифта - "??????"
Интернет решения не помогли (советы по реестру, региональным стандартам
и рекомендуемые настройки IE )
В MT4, естественно такого нет.
Где искать решение?