Что означает Old tick USDCHF1440 1.2019/1.2023 в журнале событий? - страница 2

Сервер MQ, build 209

 
Правильно ли я понял: соединение с сервером произшло через час после Old Tick , то есть в 16:07 ( целый час разрыв в связи ?)
 
Абсолютно неправильно.
 
MetaQuotes:
Абсолютно неправильно.
То есть разрыва в связи не было, за исключением 1 минуты в 16:07 ?
 
Вы путаете сообщение "login" с разрывом связи. Терминал может и создает несколько соединений в разные моменты времени. Например, подкачивает в фоновом режиме историю чартов или историю сделок. При запуске фоновых задач создаются новые временные (на несколько секунд или минут) соединения, что и видно по сообщениям login.

Сообщение Old tick связано с синхронизацией времени - это просто предупреждение, история чартов автоматически синхронизируется.
 

Также сейчас появились сообщения в журнале:

Поставил на тестирование MultiZigZag на нескольких валютных парах в режиме реального времени на котировках FxPro.

Подумал, что это из-за ошибок в коде.

 

16:49:53 Old tick GBPUSD60 1.65195/1.65220

16:49:53 Old tick GBPUSD15 1.65195/1.65220

18:19:35 HistoryCenter: synchronize 'EURCHF5'      - здесь я сделал принудительное обновление

18:19:36 HistoryCenter: 2 bars imported in 'EURCHF5'

18:19:58 '10068': instant order buy 0.09 EURCHF at 1.5268 sl: 0.0000 tp: 1.5286 - открылся ордер

18:19:59 '10068': request was accepted by server

18:19:59 '10068': request in process

18:20:06 '10068': order was opened : #4242983 buy 0.09 EURCHF at 1.5270 sl: 0.0000 tp: 1.5286

У меня эта ошибка пропадает только после принудительного обновления котировок через меню (Графики-обновление). При этом эксперт, расчитывающий значения индикаторов,  перестает открывать сделки, а начинает их открывать только после принудительной процедуры (обновление), хотя в эксперте стоит процедура RefreshRates(). Возможно ли программно выполнять действия аналогичные обновлению котировок через меню (Графики-обновление)?

 

Получил следующие сообщения в лог терминала:

CK      0       07:03:46.709    Network '': scanning network for access points
RO      0       07:03:52.510    Network '': scanning network finished
PH      1       10:44:11.927    Network '': connection to  lost
FR      0       10:46:11.873    Network '': authorized on  through Access Server #33 (ping: 64.91 ms, build 4260)
DS      0       10:46:11.873    Network '': previous successful authorization performed from  on 2024.06.04 21:00:12
KL      0       10:46:12.782    Network '': terminal synchronized with ООО '''': 10 positions, 0 orders, 42 symbols, 0 spreads
QP      0       10:46:12.782    Network '': trading has been enabled - hedging mode
NH      0       10:46:14.283    Network '': scanning network for access points
CN      0       10:46:15.333    Network '': scanning network finished
CF      3       11:17:16.989    Ticks   future statistic AUDCHF (stat: 2055.03.24 08:55:13, last: 1970.01.01 00:00:04.000)
MD      3       11:17:17.052    Ticks   old tick USDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:09.000, last: 2024.06.05 07:17:14.648) 0.00000/0.00000
HE      3       11:17:17.371    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:03.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00014/0.00000
RK      3       11:17:17.371    Ticks   old tick EURAUD (tick: 1970.01.01 00:00:09.000, last: 2024.06.05 07:17:16.288) 0.00000/0.00000
RJ      3       11:17:17.709    Ticks   old tick AUDUSD (tick: 1970.01.01 00:00:08.002, last: 2024.06.05 07:17:14.594) 0.00000/0.00000
OI      3       11:17:17.764    Ticks   old tick AUDUSD (tick: 1970.01.01 00:00:02.000, last: 2024.06.05 07:17:14.594) 0.00000/0.00000
PH      3       11:17:17.764    Ticks   old tick AUDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:10.000, last: 2024.06.05 07:17:14.052) 0.00010/0.02100
DO      3       11:17:18.160    Ticks   old tick EURGBP (tick: 1970.01.01 00:00:14.000, last: 2024.06.05 07:17:04.807) 0.00015/0.00000
NO      3       11:17:18.160    Ticks   old tick AUDNZD (tick: 1970.01.01 00:00:07.000, last: 2024.06.05 07:17:14.732) 0.00003/0.00000
RL      3       11:17:18.160    Ticks   old tick AUDNZD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.732) 0.00000/0.00000
GM      3       11:17:18.160    Ticks   old tick EURCHF (tick: 1970.01.01 00:00:10.000, last: 2024.06.05 07:17:14.636) 0.00000/0.00000
JR      3       11:17:18.160    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00000/0.00009
CS      3       11:17:18.297    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:05.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00000/0.00011
MQ      3       11:17:18.645    Ticks   old tick GBPUSD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:10.099) 0.00000/0.00000
QP      3       11:17:18.658    Ticks   old tick AUDUSD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.594) 0.00000/0.00001
JF      3       11:17:18.704    Ticks   old tick EURCHF (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.636) 0.00000/0.00006
QF      3       11:17:18.704    Ticks   old tick AUDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:09.000, last: 2024.06.05 07:17:14.052) 0.00000/0.00000
LD      3       11:17:18.705    Ticks   old tick USDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.648) 0.00000/0.00000
LE      3       11:17:18.705    Ticks   old tick USDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:03.000, last: 2024.06.05 07:17:14.648) 0.00560/0.00000
RJ      3       11:17:18.705    Ticks   old tick USDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.648) 0.00000/0.00006
NK      3       11:17:18.705    Ticks   old tick USDCAD (tick: 1970.01.01 00:00:03.000, last: 2024.06.05 07:17:02.530) 0.00023/0.00000
KI      3       11:17:18.719    Ticks   old tick GBPUSD (tick: 1970.01.01 00:09:24.000, last: 2024.06.05 07:17:10.099) 0.00207/0.00000
NI      3       11:17:18.720    Ticks   old tick AUDNZD (tick: 1970.01.01 00:15:57.000, last: 2024.06.05 07:17:14.732) 0.00000/0.00000
JO      3       11:17:18.720    Ticks   old tick AUDCAD (tick: 1970.01.01 00:00:51.000, last: 2024.06.05 07:17:11.196) 0.00014/0.00000
PO      3       11:17:18.720    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:01.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00000/0.00011
FM      3       11:17:18.721    Ticks   old tick GBPUSD (tick: 1970.01.01 00:06:49.000, last: 2024.06.05 07:17:10.099) 0.00000/0.00001
ML      3       11:17:18.721    Ticks   old tick EURAUD (tick: 1970.01.01 00:00:01.000, last: 2024.06.05 07:17:16.288) 0.00003/0.00000
HR      3       11:17:18.826    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00000/0.00000
GR      3       11:17:18.874    Ticks   old tick EURAUD (tick: 1970.01.01 00:00:13.000, last: 2024.06.05 07:17:16.288) 0.00000/0.00001
LQ      3       11:17:18.874    Ticks   old tick EURGBP (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:04.807) 0.00216/0.00000
DQ      3       11:17:18.874    Ticks   old tick AUDNZD (tick: 1970.01.01 00:00:02.000, last: 2024.06.05 07:17:14.732) 0.00000/0.00000
NE      3       11:17:19.009    Ticks   old tick USDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.648) 11.43942/0.00000
GG      3       11:17:19.009    Ticks   old tick CHFJPY (tick: 1970.01.01 09:29:07.000, last: 2024.06.05 07:17:14.677) 0.393/0.004
CD      3       11:17:19.069    Ticks   old tick AUDUSD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.594) 0.00002/0.00013
FK      3       11:17:19.087    Ticks   old tick AUDJPY (tick: 1970.01.01 00:10:42.000, last: 2024.06.05 07:17:16.469) 1.316/0.001
KK      3       11:17:19.123    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:10.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00000/0.00003
KI      3       11:17:19.501    Ticks   old tick EURAUD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:16.288) 0.00000/0.00003
II      3       11:17:19.589    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00008/0.00000
HO      3       11:17:19.677    Ticks   old tick AUDJPY (tick: 1970.01.01 00:02:47.000, last: 2024.06.05 07:17:16.469) 0.005/0.000
OM      3       11:17:19.677    Ticks   old tick EURGBP (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:04.807) 0.00000/0.00413
QL      3       11:17:19.677    Ticks   old tick AUDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:14.052) 0.00000/0.00043
EP      0       11:17:19.677    Trades  '': market buy 0.26 AUDCAD, close #1569097 sell 0.26 AUDCAD 0.90876
OQ      3       11:17:19.681    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:02.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00010/0.00008
FF      3       11:17:19.681    Ticks   old tick EURJPY (tick: 1970.01.01 00:00:03.000, last: 2024.06.05 07:17:16.641) 0.000/0.000
LE      3       11:17:19.696    Ticks   old tick GBPUSD (tick: 1970.01.01 03:57:25.000, last: 2024.06.05 07:17:10.099) 0.00000/0.00002
GD      3       11:17:19.698    Ticks   old tick EURAUD (tick: 1970.01.01 00:00:14.000, last: 2024.06.05 07:17:16.288) 0.00002/0.00089
IJ      3       11:17:19.698    Ticks   old tick USDCHF (tick: 1970.01.01 00:00:03.000, last: 2024.06.05 07:17:14.648) 0.00000/0.00000
EK      3       11:17:19.705    Ticks   old tick EURUSD (tick: 1970.01.01 00:00:00.000, last: 2024.06.05 07:17:15.017) 0.00000/0.00000
CH      3       11:17:19.705    Ticks   old tick EURCHF (tick: 1970.01.01 00:00:02.000, last: 2024.06.05 07:17:14.636) 0.00281/0.00000
HI      3       11:17:19.730    Ticks   old tick EURJPY (tick: 1970.01.01 00:15:31.000, last: 2024.06.05 07:17:16.641) 0.000/0.000
NM      2       11:17:19.741    Trades  '': failed market buy 0.26 AUDCAD, close #1569097 sell 0.26 AUDCAD 0.90876 [Unknown error]
CM      2       11:17:19.742    Trades  '': failed market buy 0.26 AUDCAD, close #1569097 sell 0.26 AUDCAD 0.90876 [Request rejected due to absence of network connection]
PI      2       11:17:19.743    Trades  '': failed market buy 0.26 AUDCAD, close #1569097 sell 0.26 AUDCAD 0.90876 [Request rejected due to absence of network connection]
NK      1       11:17:19.746    Network '': connection to  lost
LM      0       11:17:20.061    Notifications   notification 'request failed market buy 0.26 AUDCAD, close #1569097 sell 0.26 AUDCAD 0.90876 [Unknown error]' sent to 'F8026A40'
JH      0       11:17:20.070    Network '': authorized on  through Access Server #33 (ping: 68.88 ms, build 4260)
OF      0       11:17:20.070    Network '': previous successful authorization performed from  on 2024.06.05 06:46:11
GI      0       11:17:20.354    Notifications   notification 'request failed market buy 0.26 AUDCAD, close #1569097 sell 0.26 AUDCAD 0.90876 [Request rejected due to absence of network connection]' sent to 'F8026A40'
HP      0       11:17:20.654    Notifications   notification 'request failed market buy 0.26 AUDCAD, close #1569097 sell 0.26 AUDCAD 0.90876 [Request rejected due to absence of network connection]' sent to 'F8026A40'
OD      0       11:17:20.833    Network '': terminal synchronized with ООО '''': 10 positions, 1 orders, 42 symbols, 0 spreads

Из сообщений выше, как я понял,  данные сообщения никаким образом не должны влиять на работу терминала, советников и индикаторов.

Однако советник одновременно с этим выдал следующую информацию (смущает цена -  0.00000):

IG	0	11:17:19.666	 (AUDCAD,H1)	[Инфо][Продажа] - Цена 0.00000 достигла линии ТP 0.90147.

Где цена берется с помощью функции  SymbolInfoTick .

Соответственно возникают следующие вопросы:

1. В этом случае ( получение  старых тиков с 0 ценой )  SymbolInfoTick  вернет True или False? 

2. Данная ситуация( получение  старых тиков с 0 ценой ) произошла по вине брокера, терминала или VPS на котором стоял терминал?

MT5 Build 4260, на VPS никаких действий пользователем не совершалось.


PS Сейчас зашел на этот же терминал(обновлен до версии 4350), а там такая же картина:

На этом же VPS стоит терминал другого брокера, там такой проблемы не наблюдается.

