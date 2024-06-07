Что означает Old tick USDCHF1440 1.2019/1.2023 в журнале событий? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.44000/233.50999
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.44000/233.50999
2007.09.06 20:12:07 Old tick USDJPY30 115.30000/115.33000
2007.09.06 20:12:07 Old tick USDJPY60 115.30000/115.33000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.42999/233.50000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.42999/233.50000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.44000/233.50999
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.44000/233.50999
2007.09.06 20:12:07 Old tick USDJPY30 115.31000/115.34000
2007.09.06 20:12:07 Old tick USDJPY60 115.31000/115.34000
2007.09.06 20:12:07 Old tick EURUSD60 1.36960/1.36980
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.42999/233.50000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.42999/233.50000
2007.09.06 20:12:07 Old tick AUDJPY60 95.30000/95.36000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.42000/233.49001
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.42000/233.49001
2007.09.06 20:12:07 Old tick EURUSD60 1.36970/1.36990
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.41000/233.48000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.41000/233.48000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.42000/233.49001
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.42000/233.49001
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY30 233.41000/233.48000
2007.09.06 20:12:07 Old tick GBPJPY60 233.41000/233.48000
Сервер MQ, build 209
Абсолютно неправильно.
Сообщение Old tick связано с синхронизацией времени - это просто предупреждение, история чартов автоматически синхронизируется.
Также сейчас появились сообщения в журнале:
2008.10.20 18:13:21 Old tick GBPUSD43200 1.73353/1.73383
2008.10.20 18:13:21 Old tick GBPUSD10080 1.73353/1.73383
2008.10.20 18:13:21 Old tick GBPUSD1440 1.73353/1.73383
2008.10.20 18:13:21 Old tick GBPUSD240 1.73353/1.73383
2008.10.20 18:13:21 Old tick GBPUSD60 1.73353/1.73383
2008.10.20 18:13:21 Old tick GBPUSD5 1.73353/1.73383
2008.10.20 18:13:21 Old tick GBPUSD15 1.73353/1.73383
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD60 1.34227/1.34245
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD1 1.34227/1.34245
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD43200 1.34227/1.34245
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD10080 1.34227/1.34245
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD1440 1.34227/1.34245
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD240 1.34227/1.34245
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD15 1.34227/1.34245
2008.10.20 17:11:57 Old tick EURUSD5 1.34227/1.34245
Поставил на тестирование MultiZigZag на нескольких валютных парах в режиме реального времени на котировках FxPro.
Подумал, что это из-за ошибок в коде.
16:49:53 Old tick GBPUSD60 1.65195/1.65220
16:49:53 Old tick GBPUSD15 1.65195/1.65220
18:19:35 HistoryCenter: synchronize 'EURCHF5' - здесь я сделал принудительное обновление
18:19:36 HistoryCenter: 2 bars imported in 'EURCHF5'
18:19:58 '10068': instant order buy 0.09 EURCHF at 1.5268 sl: 0.0000 tp: 1.5286 - открылся ордер
18:19:59 '10068': request was accepted by server
18:19:59 '10068': request in process
18:20:06 '10068': order was opened : #4242983 buy 0.09 EURCHF at 1.5270 sl: 0.0000 tp: 1.5286
У меня эта ошибка пропадает только после принудительного обновления котировок через меню (Графики-обновление). При этом эксперт, расчитывающий значения индикаторов, перестает открывать сделки, а начинает их открывать только после принудительной процедуры (обновление), хотя в эксперте стоит процедура RefreshRates(). Возможно ли программно выполнять действия аналогичные обновлению котировок через меню (Графики-обновление)?
Получил следующие сообщения в лог терминала:
Из сообщений выше, как я понял, данные сообщения никаким образом не должны влиять на работу терминала, советников и индикаторов.
Однако советник одновременно с этим выдал следующую информацию (смущает цена - 0.00000):
IG 0 11:17:19.666 (AUDCAD,H1) [Инфо][Продажа] - Цена 0.00000 достигла линии ТP 0.90147.
Где цена берется с помощью функции SymbolInfoTick .
Соответственно возникают следующие вопросы:
1. В этом случае ( получение старых тиков с 0 ценой ) SymbolInfoTick вернет True или False?
2. Данная ситуация( получение старых тиков с 0 ценой ) произошла по вине брокера, терминала или VPS на котором стоял терминал?
MT5 Build 4260, на VPS никаких действий пользователем не совершалось.
PS Сейчас зашел на этот же терминал(обновлен до версии 4350), а там такая же картина:
На этом же VPS стоит терминал другого брокера, там такой проблемы не наблюдается.