该EA通过计算每日的开始、结束和收盘时间，重置其变量，并准备好用于突破检测的区间，从而持续管理交易时段。在定义的区间期间内，它收集每分钟的高点和低点，确定最大值和最小值，并在图表上更新一个矩形对象，以直观地显示整理区域。



一旦区间时段结束，它会将最新K线的收盘价（不同于区间结束时间）与计算出的边界进行比对，若检测到突破，则自动下达买入或卖出订单，止盈点设为区间宽度，止损点设在对侧边界。