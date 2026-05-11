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Easy Range Breakout EA - MT5 - MetaTrader 5EA
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该EA通过计算每日的开始、结束和收盘时间，重置其变量，并准备好用于突破检测的区间，从而持续管理交易时段。在定义的区间期间内，它收集每分钟的高点和低点，确定最大值和最小值，并在图表上更新一个矩形对象，以直观地显示整理区域。
一旦区间时段结束，它会将最新K线的收盘价（不同于区间结束时间）与计算出的边界进行比对，若检测到突破，则自动下达买入或卖出订单，止盈点设为区间宽度，止损点设在对侧边界。
示例
EURUSD 2026.01.01 - 2026.03.03
区间开始时间 5
区间结束时间 11 点
交易结束时间 22
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71460
Half Line For Exit 123
使用箭头开仓，使用中线平仓。BEC Lockin Dashboard Manager
BEC 交易管理器可帮助您管理当前符号上的有效头寸，一键式控制盈亏平衡、追踪逻辑、部分平仓、移除止损、盈利方平仓、亏损方平仓和快速剥头皮入场。它还能在图表上显示关键账户和符号信息，包括净值、浮动利润、每日利润、止损标签和篮子盈亏平衡预览。
机构级MACD
MACD Institutional 是一款专为希望顺应“聪明钱”走势进行交易的交易者设计的高级指标。 与标准MACD不同，后者不加区分地处理每个价格跳动或K线收盘价，而该指标在计算移动平均线之前，会利用动态成交量滤波器来重建价格结构。XANDER Pulse Candles
根据动量状态为蜡烛图着色。四种偏向级别 + 中性 — 专为暗色系图表设计。