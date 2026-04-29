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优势 EA
Dominance EA 的核心是围绕一个简单而强大的理念：市场主导地位，建立一个极简、偏差驱动的交易系统。该 EA 不会对每一个刻度线或微观模式做出反应，而是退后一步，评估市场的哪一方--买方或卖方--控制了前一个交易日，然后根据主导力量调整下一步行动�该系统以 每日一次的 执行模式运行， 严格在新交易日（不包括周一，以避免周末引起的波动）开始时触发。这种设计消除了噪音，并强化了以时段为基础的严谨决策周期。
核心理念 - 主导性
EA 利用两个互补的层次来定义支配地位：
- 结构主导（蜡烛图计数）
- 迭代前一天形成的所有蜡烛图。
- 计数：
- 看涨蜡烛图（收盘>开盘）
- 看跌蜡烛图（收盘 < 开盘）
- 计数较高的一方确立方向控制。
- 背景确认（MA 定位）
- 根据移动平均线评估前一天的最后一根蜡烛。
- 这就像一个过滤器，确保主导地位不仅是数字上的，也是结构上与趋势定位相一致的。
只有当这两个条件一致时，EA 才能建立有效的偏差：
- 买入偏向→ 看涨优势 + 收盘价高于 MA
- 卖出偏向→ 看跌优势 + 收盘价低于 MA
可选的反转模式 允许通过翻转这一逻辑进行逆向交易，这对均值反转或实验性策略非常有用。
执行逻辑
一旦确定了有效的日线偏向，就可以执行
- EA 检查现有仓位（确保每个符号只有一个交易）。
- 如果没有未结交易，则每天 按照偏向执行一个仓位。
这样就形成了一个干净的操作周期：
分析昨天 → 决定今天 → 执行一次 → 退出
风险与交易管理
EA 采用保守且符合经纪商要求的执行模式：
- 最小交易量交易
- 使用 SYMBOL_VOLUME_MIN 进行交易，确保各经纪商之间的兼容性，降低风险敞口。
- 基于 ATR 的止损
- 止损采用以下方法动态计算
- 前一天的最高价/最低价
- 按 ATR 倍数 ( atrMultiplier ) 展开
- 这确保了根据波动调整保护，而不是固定点差。
- 止损采用以下方法动态计算
- 风险回报结构
- 止盈 设置为止损距离的 2 倍，强制执行一致的回报曲线。
- 交易前验证
- 遵守止损水平（经纪商限制）
- 保证金可用性检查
- 点数级价格验证
关键输入
EA 提供简洁但功能强大的配置界面：
- 模型行为
- eaMode → 正常或反转逻辑
- 趋势过滤器
- maPeriod , maMethod , maAppPrice
- 波动性和风险
- atrPeriod , atrMultiplier
- 执行控制
- ordFillType → 订单执行政策
- eaMagic → 交易识别
- tradeComment → 日志和可追溯性
这些输入既可实现战略灵活性 和执行控制，又不会使系统过于复杂。
您将了解到
该 EA 不仅仅是策略，它还是在 MQL5 中设计规范交易系统的 实用课程：
- 如何设计时间过滤交易模型（每日偏差系统）
- 围绕市场状态而非跳动噪声 构建逻辑
- 有效使用指标手柄（MA、ATR
- 利用保证金和止损验证实施安全的交易执行管道
- 使用结构和功能分离设计模块化、可维护的代码
- 强制执行每周期一个交易的逻辑，以实现更简洁的回溯测试和分析
最终见解
Dominance EA 在外观上刻意简单，但在设计上却深思熟虑。它将交易简化为一个问题：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71195
ASQ FlowDesk 是一款适用于 MetaTrader 5 的精简版交易面板，提供一键式订单执行、按比例止盈退出、自适应追踪止损、自动盈亏平衡和实时分析仪表板等功能，所有功能均通过简洁的图表图形用户界面实现。ASQ RiskGuard Professional Risk Management EA
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这是一种专业的定量震荡指标，可取代 RSI 等传统的零售动量指标，它计算价格走势的统计标准偏差，以识别数学上的衰竭反转。Institutional Gaussian Signal Filter (Zero-Lag ALMA)
定量高斯滤波器旨在通过应用先进的数字信号处理技术，在不影响响应速度的情况下消除市场噪音，从而取代滞后的零售移动平均线。