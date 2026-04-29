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EA

Dominance EA - MetaTrader 5EA

Chukwubuikem Okeke
Chukwubuikem Okeke

Chukwubuikem Okeke

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In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
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优势 EA

Dominance EA 的核心是围绕一个简单而强大的理念：市场主导地位，建立一个极简、偏差驱动的交易系统。该 EA 不会对每一个刻度线或微观模式做出反应，而是退后一步，评估市场的哪一方--买方或卖方--控制了前一个交易日，然后根据主导力量调整下一步行动�

该系统以 每日一次的 执行模式运行 严格在新交易日（不包括周一，以避免周末引起的波动）开始时触发。这种设计消除了噪音，并强化了以时段为基础的严谨决策周期。

优势 EA - 图表

核心理念 - 主导性

EA 利用两个互补的层次来定义支配地位：

  1. 结构主导（蜡烛图计数）
    • 迭代前一天形成的所有蜡烛图。
    • 计数：
      • 看涨蜡烛图（收盘>开盘）
      • 看跌蜡烛图（收盘 < 开盘）
    • 计数较高的一方确立方向控制
  2. 背景确认（MA 定位）
    • 根据移动平均线评估前一天的最后一根蜡烛。
    • 这就像一个过滤器，确保主导地位不仅是数字上的，也是结构上与趋势定位相一致的。

只有当这两个条件一致时，EA 才能建立有效的偏差：

  • 买入偏向→ 看涨优势 + 收盘价高于 MA
  • 卖出偏向→ 看跌优势 + 收盘价低于 MA

可选的反转模式 允许通过翻转这一逻辑进行逆向交易，这对均值反转或实验性策略非常有用。

执行逻辑

一旦确定了有效的日线偏向，就可以执行

  • EA 检查现有仓位（确保每个符号只有一个交易）。
  • 如果没有未结交易，则每天 按照偏向执行一个仓位

这样就形成了一个干净的操作周期：

分析昨天 → 决定今天 → 执行一次 → 退出

风险与交易管理

EA 采用保守且符合经纪商要求的执行模式

  • 最小交易量交易
    • 使用 SYMBOL_VOLUME_MIN 进行交易，确保各经纪商之间的兼容性，降低风险敞口。
  • 基于 ATR 的止损
    • 止损采用以下方法动态计算
      • 前一天的最高价/最低价
      • 按 ATR 倍数 ( atrMultiplier ) 展开
    • 这确保了根据波动调整保护，而不是固定点差。
  • 风险回报结构
    • 止盈 设置为止损距离的 2 倍，强制执行一致的回报曲线。
  • 交易前验证
    • 遵守止损水平（经纪商限制）
    • 保证金可用性检查
    • 点数级价格验证

关键输入

EA 提供简洁但功能强大的配置界面：

  • 模型行为
    • eaMode → 正常或反转逻辑
  • 趋势过滤器
    • maPeriod , maMethod , maAppPrice
  • 波动性和风险
    • atrPeriod , atrMultiplier
  • 执行控制
    • ordFillType → 订单执行政策
    • eaMagic → 交易识别
    • tradeComment → 日志和可追溯性

这些输入既可实现战略灵活性执行控制，又不会使系统过于复杂。

您将了解到

该 EA 不仅仅是策略，它还是在 MQL5 中设计规范交易系统的 实用课程：

  • 如何设计时间过滤交易模型（每日偏差系统）
  • 围绕市场状态而非跳动噪声 构建逻辑
  • 有效使用指标手柄（MA、ATR
  • 利用保证金和止损验证实施安全的交易执行管道
  • 使用结构和功能分离设计模块化、可维护的代码
  • 强制执行每周期一个交易的逻辑，以实现更简洁的回溯测试和分析

最终见解

Dominance EA 在外观上刻意简单，但在设计上却深思熟虑。它将交易简化为一个问题：

                                               Who controlled the market yesterday, and is that control still valid today?


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71195

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