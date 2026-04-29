优势 EA

Dominance EA 的核心是围绕一个简单而强大的理念：市场主导地位，建立一个极简、偏差驱动的交易系统。该 EA 不会对每一个刻度线或微观模式做出反应，而是退后一步，评估市场的哪一方--买方或卖方--控制了前一个交易日，然后根据主导力量调整下一步行动�

该系统以 每日一次的

运行

， 严格在新交易日（不包括周一，以避免周末引起的波动）开始时触发。这种设计消除了噪音，并强化了以时段为基础的严谨决策周期。

执行模式





核心理念 - 主导性

EA 利用两个互补的层次来定义支配地位：

结构主导（蜡烛图计数） 迭代前一天形成的所有蜡烛图。

计数： 看涨蜡烛图（收盘>开盘） 看跌蜡烛图（收盘 < 开盘）

计数较高的一方确立方向控制。 背景确认（MA 定位） 根据移动平均线评估前一天的最后一根蜡烛。

这就像一个过滤器，确保主导地位不仅是数字上的，也是结构上与趋势定位相一致的。

只有当这两个条件一致时，EA 才能建立有效的偏差：

买入偏向 → 看涨优势 + 收盘价高于 MA

→ 看涨优势 + 收盘价高于 MA 卖出偏向→ 看跌优势 + 收盘价低于 MA

可选的反转模式 允许通过翻转这一逻辑进行逆向交易，这对均值反转或实验性策略非常有用。

执行逻辑

一旦确定了有效的日线偏向，就可以执行

EA 检查 现有仓位 （确保每个符号只有一个交易）。

（确保每个符号只有一个交易）。 如果没有未结交易，则每天 按照偏向执行一个仓位。

这样就形成了一个干净的操作周期：

分析昨天 → 决定今天 → 执行一次 → 退出

风险与交易管理

EA 采用保守且符合经纪商要求的执行模式：

最小交易量交易 使用 SYMBOL_VOLUME_MIN 进行交易，确保各经纪商之间的兼容性，降低风险敞口。

基于 ATR 的止损 止损采用以下方法动态计算 前一天的最高价/最低价 按 ATR 倍数 ( atrMultiplier ) 展开 这确保了根据波动调整保护，而不是固定点差。

风险回报结构 止盈 设置为 止损距离的 2 倍 ，强制执行一致的回报曲线。

交易前验证 遵守止损水平（经纪商限制） 保证金可用性检查 点数级价格验证



关键输入

EA 提供简洁但功能强大的配置界面：

模型行为 eaMode → 正常或反转逻辑

趋势过滤器 maPeriod , maMethod , maAppPrice

波动性和风险 atrPeriod , atrMultiplier

执行控制 ordFillType → 订单执行政策 eaMagic → 交易识别 tradeComment → 日志和可追溯性



这些输入既可实现战略灵活性 和执行控制，又不会使系统过于复杂。

您将了解到

该 EA 不仅仅是策略，它还是在 MQL5 中设计规范交易系统的 实用课程：

如何设计 时间过滤交易模型 （每日偏差系统）

（每日偏差系统） 围绕 市场状态而非跳动噪声 构建逻辑

构建逻辑 有效使用 指标手柄（MA、ATR

利用保证金和止损验证实施 安全的交易执行管道

使用结构和功能分离设计 模块化、可维护的代码

强制执行每周期一个交易的逻辑，以实现更简洁的回溯测试和分析

最终见解

Dominance EA 在外观上刻意简单，但在设计上却深思熟虑。它将交易简化为一个问题：

Who controlled the market yesterday, and is that control still valid today?