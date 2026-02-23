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VR Breakdown level - 基于突破前期高点或低点的交易策略 - MetaTrader 4EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
VR Breakdown Level - 一种基于突破前期高点或低点的简单交易策略，计算级别的时间周期由用户在交易机器人设置中选择。
策略逻辑：
在新交易周期开始时（由用户在设置中选择），交易机器人会记录上一周期的高点和低点价格。随后，如果价格达到其中一个级别，将沿着该级别的方向开仓。换句话说，如果价格上涨并超过前期高点，交易机器人将以用户在设置中指定的手数买入金融工具。所有开仓头寸均设置止损和止盈（由用户在设置中指定）。头寸仅通过止损或止盈平仓。
类似策略也可通过BUY STOP和SELL STOP挂单实现，区别在于使用挂单时需要及时删除反向挂单。挂单的存在会向经纪商揭示我们计划入场的价格水平。而使用"内部"级别则对经纪商隐藏了这一信息。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/69562
VR Locker Lite - 基于正向锁的交易策略
通过正向锁进行操作，交易机器人创建一个正向锁，交易者自行决定如何处理它。交易策略正面或反面 (Heads or Tails)
经典版本的正面或反面交易策略与分析信号块代码。
VR Rsi Robot - 多时间框架交易策略
仅有两个时间框架 — H1 和 D1 — 同步工作，以过滤掉市场噪音，只捕捉RSI从超买和超卖区域发出的强力反转信号。没有随机入场，只有来自“老大哥”的明确方向确认。MACD 样本
经典 MACD 样本。