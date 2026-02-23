VR Breakdown Level - 一种基于突破前期高点或低点的简单交易策略，计算级别的时间周期由用户在交易机器人设置中选择。

策略逻辑：

在新交易周期开始时（由用户在设置中选择），交易机器人会记录上一周期的高点和低点价格。随后，如果价格达到其中一个级别，将沿着该级别的方向开仓。换句话说，如果价格上涨并超过前期高点，交易机器人将以用户在设置中指定的手数买入金融工具。所有开仓头寸均设置止损和止盈（由用户在设置中指定）。头寸仅通过止损或止盈平仓。

类似策略也可通过BUY STOP和SELL STOP挂单实现，区别在于使用挂单时需要及时删除反向挂单。挂单的存在会向经纪商揭示我们计划入场的价格水平。而使用"内部"级别则对经纪商隐藏了这一信息。







