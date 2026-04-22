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Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5 - MetaTrader 5EA
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EA
该智能交易系统用于识别 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后监控 M15 图表上的流动性波动。当出现流动性扫荡时，即价格收盘价超过摆动水平，同时暂时突破摆动水平时，EA 会自动进行买入或卖出交易。它根据固定的货币风险、止损距离和刻度值计算手数，确保一致的风险管理。系统还通过在图表上绘制箭头来直观地注释交易，从而更容易跟踪已执行的信号。
EA 维护着波段高点和低点数组，在新的 H4 蜡烛确认新的波段点或 M15 扫频使现有点失效时动态更新它们。它使用辅助函数获取蜡烛图数据、管理数组并计算手数。
示例
结果（欧元/美元范围 = 21，sl_points = 1500，RR=0.2）
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68951
SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector
这是一款简洁、轻便、无需重绘的指标，可在任何时间框架内直接在图表上自动检测和绘制 Smart Money Concepts (SMC) Fair Value Gaps (FVG)。MACD Tradingview version
MT5 平台上的标准 MACD 似乎不够用，因此我从松树脚本中复制了这个版本的代码。
To Close All Open Trades of Different Symbols
技术细节 使用带有 TRADE_ACTION_DEAL 的 MQL5 OrderSend，以当前买入价/卖出价即时关闭市场。包括滑点容差（10 点）、适当的成交量匹配和神奇数字保存。通过仓位向后循环，防止执行过程中的指数移动。ZigZag Support and Resistance Detection
ZigZag SNR 检测使用 ZigZag 支点识别支撑位和阻力位。