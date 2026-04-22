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Liquidity Sweep H4 - M15 (Swing Highs and Lows) / MQL5 - MetaTrader 5EA

Osmar Sandoval Espinosa
Osmar Sandoval Espinosa

Osmar Sandoval Espinosa

Mathematical Engineer.
Currently pursuing a Master's in Applied Mathematics with strong focus on quantitative modeling and computational methods.
Fields of study:
-Time Series Analysis: ARIMA, GARCH, VAR.
-Optimization: linear, non-linear, multicriteria approaches.
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EA

该智能交易系统用于识别 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后监控 M15 图表上的流动性波动。当出现流动性扫荡时，即价格收盘价超过摆动水平，同时暂时突破摆动水平时，EA 会自动进行买入或卖出交易。它根据固定的货币风险、止损距离和刻度值计算手数，确保一致的风险管理。系统还通过在图表上绘制箭头来直观地注释交易，从而更容易跟踪已执行的信号。

EA 维护着波段高点和低点数组，在新的 H4 蜡烛确认新的波段点或 M15 扫频使现有点失效时动态更新它们。它使用辅助函数获取蜡烛图数据、管理数组并计算手数。

示例

清扫


结果（欧元/美元范围 = 21，sl_points = 1500，RR=0.2）


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68951

SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector

这是一款简洁、轻便、无需重绘的指标，可在任何时间框架内直接在图表上自动检测和绘制 Smart Money Concepts (SMC) Fair Value Gaps (FVG)。

MACD Tradingview version MACD Tradingview version

MT5 平台上的标准 MACD 似乎不够用，因此我从松树脚本中复制了这个版本的代码。

To Close All Open Trades of Different Symbols To Close All Open Trades of Different Symbols

技术细节 使用带有 TRADE_ACTION_DEAL 的 MQL5 OrderSend，以当前买入价/卖出价即时关闭市场。包括滑点容差（10 点）、适当的成交量匹配和神奇数字保存。通过仓位向后循环，防止执行过程中的指数移动。

ZigZag Support and Resistance Detection ZigZag Support and Resistance Detection

ZigZag SNR 检测使用 ZigZag 支点识别支撑位和阻力位。