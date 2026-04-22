EA

该智能交易系统用于识别 H4 时间框架上的波段高点和低点，然后监控 M15 图表上的流动性波动。当出现流动性扫荡时，即价格收盘价超过摆动水平，同时暂时突破摆动水平时，EA 会自动进行买入或卖出交易。它根据固定的货币风险、止损距离和刻度值计算手数，确保一致的风险管理。系统还通过在图表上绘制箭头来直观地注释交易，从而更容易跟踪已执行的信号。

EA 维护着波段高点和低点数组，在新的 H4 蜡烛确认新的波段点或 M15 扫频使现有点失效时动态更新它们。它使用辅助函数获取蜡烛图数据、管理数组并计算手数。

示例





结果（欧元/美元范围 = 21，sl_points = 1500，RR=0.2）



