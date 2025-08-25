MinMargins.mq5 脚本旨在帮助交易者快速计算并记录以最小手数建仓所需的最低资金量，适用于市场观察中的所有交易品种。这些数据会保存到 CSV 文件中，便于查看和分析。

我们开发了一个新的接口库，以简化将 MT4 指标和智能交易系统（EA）转换到 MT5 的过程。该库支持大部分 MetaTrader 4 功能，为开发人员提供了跨平台兼容性的统一解决方案。