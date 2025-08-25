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Seven strategies in One expert - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
专家代码包括：AC_Expert、ADX_Expert、AO_Expert、DeM_Expert、ForceBB_Expert、MFI_Expert、MS_Expert。
它有许多参数，因此每个用户都能找到适合自己投资情况的适当设置。
它可以处理 28 个不同的货币对，每个图表处理一个货币对。
默认参数设置仅供参考、
我建议每位用户尝试找到适合自己的设置。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61921
CloseAgent
使用布林线和 RSI 的最佳平仓工具。Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands
这个斐波那契-布林线指标是从 Pine Script（作者：Rashad）转换到 MQL5 语言的。
Get min margin in to csv
MinMargins.mq5 脚本旨在帮助交易者快速计算并记录以最小手数建仓所需的最低资金量，适用于市场观察中的所有交易品种。这些数据会保存到 CSV 文件中，便于查看和分析。MT4 to MT5 Convertor (MT5Compat.mqh)
我们开发了一个新的接口库，以简化将 MT4 指标和智能交易系统（EA）转换到 MT5 的过程。该库支持大部分 MetaTrader 4 功能，为开发人员提供了跨平台兼容性的统一解决方案。