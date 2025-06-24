累计损益指标









概述

累积损益指标在图表上以两条独立的线显示账户余额和净值随时间的变化。它通过跟踪您整个交易历史中的已实现利润（余额）和未实现利润（净值），直观地反映您的交易表现。





特点

- 余额线（绿色）：显示平仓头寸的累计已实现损益，包括利润、掉期和佣金

- 净值线（蓝色）：显示总权益（余额 + 未平仓头寸的未实现损益）

- 多符号支持：准确跟踪所有符号的仓位，而不仅仅是图表符号

- 历史准确性：在每个条形图上重建投资组合状态，显示准确的历史权益曲线

- 掉期跟踪：计算中包括隔夜掉期费用

- 货币转换：自动处理以不同货币交易的工具的利润计算





工作原理

指标

1.分析您从开户开始的完整交易记录

2.计算平仓交易中每一栏的已实现损益

3.跟踪未结头寸，根据历史价格计算未实现损益

4.将两者结合起来，显示资产曲线的演变





安装

1.下载指标文件

2.将其放入 MQL5/Indicators 文件夹中

3.在 MetaEditor (F7) 中编译

4.附加到任何图表





使用方法

只需将指标附加到任何图表上。它会自动

- 在主图表下方的单独窗口中显示

- 显示两条线：余额（绿色）和净值（蓝色）

- 根据仓位变化实时更新





技术细节

- 指标类型：独立窗口指标

- 缓冲：2 个（余额和净值）

- 时间框架适用于所有时间框架

- 符号跟踪账户中的所有符号





优势

- 业绩可视化：查看您账户的长期增长情况

- 风险评估：通过比较净值和余额，确定缩水期

- 策略验证：评估您的交易策略是否持续盈利

- 多资产跟踪：监控不同工具的表现





注释

- 该指标显示从您第一笔交易开始的累计值

- 对于历史记录丰富的账户，使用较高的时间框架（H1、D1）可获得最佳性能

- 净值线包括未结头寸的当前掉期费用





版本

当前版本： 1.0