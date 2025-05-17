두 MA의 교차점을 기반으로 하는 거의 고전적인 TS입니다.

이 전문가 어드바이저는 조정 가능한 두 이동평균의 크로스오버를 기준으로 매매를 개시합니다. 기간, 유형(예: EMA, SMA), 방향(매수 전용, 매도 전용 또는 둘 다)을 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 손절, 이익실현, 추적손절 설정 옵션이 포함되어 있습니다.