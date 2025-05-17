거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
ZigZag Fibo - MetaTrader 4용 지표
- Cahyo Hadi Prasetyo
- 156
설명 :
이것은 자동 피보나치 기능이 추가된 원래 MetaQuotes MQL4 인디케이터의 수정 버전입니다. 선택한 스윙 고점/저점을 기준으로 피보나치 되돌림/투영 레벨을 자동으로 표시합니다. 사용자는 피보나치 앵커 포인트로 사용할 스윙 지수(예: 1차, 2차, 3차 스윙)를 선택할 수 있어 수동 그리기가 필요 없어 기술적 분석을 간소화할 수 있습니다. 이 수정은 원래 지표에 대한 어떠한 권리도 주장하지 않으며 사용성을 향상시킬 뿐입니다.
