ICT 실버 불릿과 2022 모델을 기반으로 후행 스톱 및 부분적으로 거래를 수행하며 OTE에 따라 진입을 유지하며 위험을 최소화합니다. 실버 불릿, 특히 뉴욕 세션의 짧은 시간대에 작동하며 거래가 발견되지 않으면 2022 모델과 피보나치 OTE가 거래를 얻기 위해 뛰어 들어갑니다. 그러나 진입은 이러한 모델이 존재하는지 확인한 후에만 가능하므로 최소한의 손실과 높은 승률을 위해 거래가 줄어 듭니다. 이러한 전략에 대해 자세히 알아보려면 이너서클 트레이더 유튜브 채널을 방문하세요.

표준편차 알고리즘을 기반으로 컬러 점을 사용하여 추세 강도 표시를 추가한 XMA_이시모쿠 인디케이터. 첨부된 링크의 원본 코드에는 플로팅 문제가 있었습니다.