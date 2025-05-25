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Ranging Market Detector - MetaTrader 5脚本
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这是一项努力，旨在建立一个指标，用一个使用动态锚点的标准对象来突出显示市场的区间。检测是非滞后的，有两种操作模式--可以根据点阈值确定范围，也可以使用 ATR 和乘数动态确定范围。默认情况下，它使用 ATR，因为它似乎适合这一目的。会创建一个独立于原始图表的伪图表，这样区间内的蜡烛图也会以不同的颜色显示。用于确定范围的逻辑非常简单。可以自定义输入来定义 ATR 周期和乘数，这样您就可以定义市场范围对您个人的意义。有时，区间市场对不同的人意味着不同的东西。长期交易者可能更愿意忽略大量的市场活动，而剥头皮交易者可能更愿意承认较小的范围。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57684
CTJM Candle Timer - Indicator for MT5
该指标将显示蜡烛图结束前的剩余时间。您可以选择颜色和字体大小。Candlestick Analysis EA R1
这款 MT5 Expert Advisor 将多时间框架蜡烛图形态分析与基本面事件过滤相结合，以严格的风险管理执行交易。
Withdrawal Tracking
这是一段代码，可添加到现有的智能交易系统中，用于跟踪从运行智能交易系统的账户中提取的资金。它可以帮助用户监控特定账户的取款情况。Breakout Finder by LonesomeTheBlue
这是 LonesomeTheBlue 从松树脚本代码转换而来的。