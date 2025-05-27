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FVG based Momentum Detection - индикатор для MetaTrader 5
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- Зеленая линия представляет собой общее количество FVG в восходящем тренде (заполненных или незаполненных) в указанном размере окна.
- Красная линия представляет собой общее количество FVG в нисходящем тренде (заполненных или незаполненных) в указанномразмере окна.
- Зеленый цвет над красным означает восходящий импульс.
- Красная линия выше зеленой означает нисходящий импульс.
Индикатор также может применяться в качестве индикатора выхода.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57377
Breakout Finder by LonesomeTheBlue
Это точная конвертация из кода соснового скрипта от LonesomeTheBlue.Withdrawal Tracking
Это часть кода, которую нужно добавить к существующему советнику, чтобы отслеживать снятие средств со счета, на котором работает советник. Это поможет пользователю отслеживать снятие средств с конкретного счета.
Trend Zigzag (on ma cross)
Статический зигзаг, соединяющий точки пересечения скользящей среднейТреугольный арбитраж
Данный советник реализует треугольную арбитражную стратегию между тремя валютными парами: EURUSD, USDJPY и EURJPY.