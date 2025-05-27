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Индикаторы

FVG based Momentum Detection - индикатор для MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Yashar Seyyedin

Yashar Seyyedin

4.9 (331)
Not available for jobs.
15 кодов 88 тем 1334 комментария
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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  • Зеленая линия представляет собой общее количество FVG в восходящем тренде (заполненных или незаполненных) в указанном размере окна.
  • Красная линия представляет собой общее количество FVG в нисходящем тренде (заполненных или незаполненных) в указанномразмере окна.
  • Зеленый цвет над красным означает восходящий импульс.
  • Красная линия выше зеленой означает нисходящий импульс.
Индикатор также может применяться в качестве индикатора выхода.

Момент, основанный на FVG

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/57377

Breakout Finder by LonesomeTheBlue Breakout Finder by LonesomeTheBlue

Это точная конвертация из кода соснового скрипта от LonesomeTheBlue.

Withdrawal Tracking Withdrawal Tracking

Это часть кода, которую нужно добавить к существующему советнику, чтобы отслеживать снятие средств со счета, на котором работает советник. Это поможет пользователю отслеживать снятие средств с конкретного счета.

Trend Zigzag (on ma cross) Trend Zigzag (on ma cross)

Статический зигзаг, соединяющий точки пересечения скользящей средней

Треугольный арбитраж Треугольный арбитраж

Данный советник реализует треугольную арбитражную стратегию между тремя валютными парами: EURUSD, USDJPY и EURJPY.