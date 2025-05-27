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FVG based Momentum Detection - MetaTrader 5脚本

Yashar Seyyedin
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  • 绿线表示指定窗口大小 内处于上升趋势（已成交或未成交）的 FVG 总量。
  • 红线代表在指定窗口大小内处于下降趋势的 FVG 总数（已成交或未成交）
  • 绿色高于红色表示上升势头。
  • 红色高于绿色表示下跌势头。
该指标也可用作退出指标。

基于 FVG 的动力

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57377

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