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FVG based Momentum Detection - MetaTrader 5脚本
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- 绿线表示指定窗口大小 内处于上升趋势（已成交或未成交）的 FVG 总量。
- 红线代表在指定窗口大小内处于下降趋势的 FVG 总数（已成交或未成交）。
- 绿色高于红色表示上升势头。
- 红色高于绿色表示下跌势头。
该指标也可用作退出指标。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57377
基于群体的优化算法
这里收集了基于群体的优化算法。该压缩包包含在测试函数上运行算法所需的所有文件。Breakout Finder by LonesomeTheBlue
这是 LonesomeTheBlue 从松树脚本代码转换而来的。
Trend Zigzag (on ma cross)
连接移动平均线交叉点的静态之字形三角套利
该智能交易系统 (EA) 在欧元兑美元、美元兑日元和欧元兑日元这三种货币对之间实施三角套利策略。