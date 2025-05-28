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Trend Zigzag (on ma cross) - MetaTrader 5脚本
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这是连接两条移动平均线交叉点的静态之字形。这是分析移动平均线的另一种方法。
当快速移动平均线在慢速移动平均线上方交叉时，是买入信号；当快速移动平均线在慢速移动平均线下方交叉时，是卖出信号。在看涨交叉时，"之 "字形将形成绿色线段，而在下一个看跌交叉时，将开始红色线段。
由于 "之 "字形是静态的，因此要以某种方式来解读：
形成向下的红腿是买入信号，因为下一条腿将是绿色的。
形成向上 的绿色腿是卖出信号，因为下一条腿将是红色。
回踩是为了帮助之字形腿变得有效，并消除移动平均线自然会产生的噪音。至于哪种移动平均线周期最有效，这取决于你。这是一个实验性指标，采用新的 "之 "字形结构，使用枚举周期组织。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/57302
FVG based Momentum Detection
该指标在输入的 "window_size "范围内评估 FVG，以检测动量或趋势强度。基于群体的优化算法
这里收集了基于群体的优化算法。该压缩包包含在测试函数上运行算法所需的所有文件。
三角套利
该智能交易系统 (EA) 在欧元兑美元、美元兑日元和欧元兑日元这三种货币对之间实施三角套利策略。SignalAI - Indicator
该指标显示买入或卖出信号