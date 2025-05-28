这是连接两条移动平均线交叉点的静态之字形。这是分析移动平均线的另一种方法。

当快速移动平均线在慢速移动平均线上方交叉时，是买入信号；当快速移动平均线在慢速移动平均线下方交叉时，是卖出信号。在看涨交叉时，"之 "字形将形成绿色线段，而在下一个看跌交叉时，将开始红色线段。

由于 "之 "字形是静态的，因此要以某种方式来解读：

形成向下的红腿是买入信号，因为下一条腿将是绿色的。

形成向上 的绿色腿是卖出信号，因为下一条腿将是红色。

回踩是为了帮助之字形腿变得有效，并消除移动平均线自然会产生的噪音。至于哪种移动平均线周期最有效，这取决于你。这是一个实验性指标，采用新的 "之 "字形结构，使用枚举周期组织。



