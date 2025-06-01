这是一款基于 H1 时间框架上随机振荡器反转信号的简单而有效的智能交易系统。 当 %K 在 20 水平以下 %D 以上交叉时触发买入信号。 当 %K 在 80 水平以上 %D 以下交叉时触发卖出信号。 风险根据账户余额计算，手数设置为 0.1（可根据需要调整）。 所有仓位的止盈 (TP) 设置为 300 点。 止损 (SL) 根据反向交叉信号动态计算。当出现反向交叉信号以及达到止盈或止损时，头寸将被平仓。

当没有开仓时，EA 会随机开仓（买入或卖出的几率各占一半）。