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该指标是Divergence Awersome Ocilator 指标的分叉，可通过以下链接下载：https://www.mql5.com/zh/code/56820
构建该指标的视频：
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/57174
Stoch Cross EA - 在 20 点以下买入，在 80 点以上卖出（H1）
这是一款基于 H1 时间框架上随机振荡器反转信号的简单而有效的智能交易系统。 当 %K 在 20 水平以下 %D 以上交叉时触发买入信号。 当 %K 在 80 水平以上 %D 以下交叉时触发卖出信号。 风险根据账户余额计算，手数设置为 0.1（可根据需要调整）。 所有仓位的止盈 (TP) 设置为 300 点。 止损 (SL) 根据反向交叉信号动态计算。当出现反向交叉信号以及达到止盈或止损时，头寸将被平仓。Random Trader with Customizable Risk/Reward Ratio, Break-Even
当没有开仓时，EA 会随机开仓（买入或卖出的几率各占一半）。
基于 2 个 MA 的指标
大家下午好）第一次发布我的代码！！！Supertrend
超级趋势指标，利用 ATR 波动率绘制趋势方向，为 MetaTrader 5 创建动态支撑/阻力水平。