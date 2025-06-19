Это несколько операторов #define, которые полезны для выполнения операций в вашем советнике. Вам нужно только присвоить имя переменным в начале файла, а затем позволить другим операторам #define выполнять свою работу. Чтобы использовать этот файл, добавьте #include <DEFINE_statements.mqh> в первую строку вашего EA-файла.

Загрузите все тики от вашего брокера по всем символам в программе Market Watch. Загрузите всю историю или до определенной даты в прошлом, если это возможно.