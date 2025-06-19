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Self Optimized SMA - индикатор для MetaTrader 5
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Алгоритм
На каждом баре индикатор проверяет все периоды SMA от MIN_PERIOD до MAX_PERIOD, чтобы найти, какой из них вызвал последний отскок (вверх или вниз). Если ничего не найдено, он оставляет этот бар пустым.
Каково назначение?
Индикатор предназначен для определения рыночного импульса. Там, где верхняя и нижняя линия не пустые, ожидается поведение в диапазоне.
Требуется слишком много обработки
Индикатор требует серьезной обработки. Поэтому выбор слишком широкого диапазона периодов MA для сканирования больших баров обратной связи или замена SMA на более сложные методы MA приведет к тому, что индикатор будет загружаться слишком поздно. В любом случае при загрузке вам придется обновлять только последний бар.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56289
Это несколько операторов #define, которые полезны для выполнения операций в вашем советнике. Вам нужно только присвоить имя переменным в начале файла, а затем позволить другим операторам #define выполнять свою работу. Чтобы использовать этот файл, добавьте #include <DEFINE_statements.mqh> в первую строку вашего EA-файла.Download all ticks of a symbol's history
Загрузите все тики от вашего брокера по всем символам в программе Market Watch. Загрузите всю историю или до определенной даты в прошлом, если это возможно.
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