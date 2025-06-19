这些 #define 语句对在 EA 中执行操作非常有用。您只需在文件开头指定变量的名称，然后让其他 #define 语句完成工作。 要使用此文件，请在 EA 文件的第一行添加 #include<DEFINE_statements.mqh> 。

从经纪商处下载市场观察中所有符号的所有刻度线。 下载所有历史记录或直至过去某个特定日期的历史记录（如果有）。