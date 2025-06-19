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算法
在每个条形图中，该指标都会检查从 MIN_PERIOD 到 MAX_PERIOD 的所有 SMA 周期，以找出导致最近反弹（向上或向下）的周期。如果未找到，则让该条形图为空。
该指标旨在检测市场动量。只要发现上下线都不为空，就会出现区间限制行为。
需要过多处理
该指标需要大量处理。因此，选择范围过大的 MA 周期来扫描较大的回溯条形图，或将 SMA 更改为更复杂的 MA 方法，都会导致指标加载过晚。总之，加载后您只能更新最新的柱状图。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56289
Useful #define statements
这些 #define 语句对在 EA 中执行操作非常有用。您只需在文件开头指定变量的名称，然后让其他 #define 语句完成工作。 要使用此文件，请在 EA 文件的第一行添加 #include<DEFINE_statements.mqh> 。Download all ticks of a symbol's history
从经纪商处下载市场观察中所有符号的所有刻度线。 下载所有历史记录或直至过去某个特定日期的历史记录（如果有）。
Auto SL TP by Risk Reward Ratio
按风险回报比自动设置止损和获利水平（Auto SL TP by Risk Reward Ratio）脚本是一款简单而强大的工具，专为希望简化风险管理流程的 MetaTrader 5 交易者而设计。该脚本可根据用户定义的风险回报比和止损点数，自动设置未结头寸的止损（SL）和止盈（TP）水平。无论您是初学者还是经验丰富的交易者，该脚本都能节省时间，确保一致的风险管理。Butterfly Strategy Expert Advisor with Multiple TimeFrames
蝴蝶策略智能交易系统 该智能交易系统（EA）在多个时间框架（M2 至 D1）内实施蝴蝶谐波交易模式，用于自动外汇交易。它使用枢轴点检测看涨和看跌蝴蝶形态，并通过自定义风险管理和多个止盈水平执行交易。