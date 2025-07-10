价格警报 MetaTrader 指标- 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。

该指标配有一个控制面板，可让您快速设置警报价格、级别和类型。

输入参数

主要参数

PriceGoesAbove （ 默认 = 0.0）- 如果价格高于该值，则触发警报。

默认 = 0.0）- 如果价格高于该值，则触发警报。 PriceGoesBelow （ 默认值 = 0.0）- 如果价格低于此值，将触发警报。

默认值 = 0.0）- 如果价格低于此值，将触发警报。 PriceIsExactly （ 默认值 = 0.0）- 如果价格正好在此值上，则会触发警报。

默认值 = 0.0）- 如果价格正好在此值上，则会触发警报。 NativeAlert （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，指标将发出本地平台警报（带声音的弹出窗口）。

默认 = false）- 如果 "，指标将发出本地平台警报（带声音的弹出窗口）。 SendEmail （ 默认 = false）- 如果 为 "true "， 并且 在 MetaTrader 选项窗口中设置了正确的电子邮件设置，则指标将发出电子邮件警报。

默认 = false）- 如果 "， 在 MetaTrader 选项窗口中设置了正确的电子邮件设置，则指标将发出电子邮件警报。 SendPush （ 默认 = false）- 如果 为 "true "， 并且 在 MetaTrader 选项窗口中设置了正确的 MetaQuotes ID 设置，则该指标将向您的移动设备发送推送通知提醒。

默认 = false）- 如果 "， 在 MetaTrader 选项窗口中设置了正确的 MetaQuotes ID 设置，则该指标将向您的移动设备发送推送通知提醒。 AlertOnPrice （ 默认 = 正常卖出价/买入价）- 定义警报使用的价格类型：正常卖出价/买入价、仅卖出价、仅买入价或前一根蜡烛的收盘价。

默认 = 正常卖出价/买入价）- 定义警报使用的价格类型：正常卖出价/买入价、仅卖出价、仅买入价或前一根蜡烛的收盘价。 PanelOnTopOfChart （ 默认值 = true）- 如果为 " true"，面板将绘制在前景上，而图表将绘制在背景上。将其设置为 "false"时 ， 图表将显示在面板后面。

线条

上面线的 颜色 （ 默认 = clrGreen）- 上面线的颜色。

默认 = clrGreen）- 上面线的颜色。 下方线条颜色 （ 默认 = clrRed）- 下方 线条的颜色。

默认 = clrRed）- 线条的颜色。 精确线颜色 （ 默认 = clrYellow）--精确线的颜色。

默认 = clrYellow）--精确线的颜色。 上面的 线条样式 （ 默认 = STYLE_SOLID）- 上面的线条样式。

默认 = STYLE_SOLID）- 上面的线条样式。 下方线条样式 （ 默认 = STYLE_SOLID）-- 下方线条样式。

默认 = STYLE_SOLID）-- 下方线条样式。 精确线条样式 （ 默认值 = STYLE_SOLID ）- 精确线条样式。

默认值 = STYLE_SOLID ）- 精确线条样式。 上方行宽 （ 默认值 = 1）--上方行宽。

默认值 = 1）--上方行宽。 Below Line Width （ 低于线宽）（默认值 = 1）- 低于线宽。

低于线宽）（默认值 = 1）- 低于线宽。 精确行宽 （ 默认值 = 1）- 精确行宽。

位置

PanelPositionX （ 默认值 = 0）- 与所选面板位置角的默认水平距离。

默认值 = 0）- 与所选面板位置角的默认水平距离。 PanelPositionY （ 默认值 = 15）- 与所选面板位置角的默认垂直距离。

默认值 = 15）- 与所选面板位置角的默认垂直距离。 PanelPositionCorner （ 默认 = CORNER_LEFT_UPPER）- 默认面板位置角







