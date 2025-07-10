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价格警报 MetaTrader 指标- 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。
该指标配有一个控制面板，可让您快速设置警报价格、级别和类型。
输入参数
主要参数
- PriceGoesAbove （ 默认 = 0.0）- 如果价格高于该值，则触发警报。
- PriceGoesBelow （ 默认值 = 0.0）- 如果价格低于此值，将触发警报。
- PriceIsExactly （ 默认值 = 0.0）- 如果价格正好在此值上，则会触发警报。
- NativeAlert （ 默认 = false）- 如果为 "true"，指标将发出本地平台警报（带声音的弹出窗口）。
- SendEmail （ 默认 = false）- 如果为 "true"， 并且 在 MetaTrader 选项窗口中设置了正确的电子邮件设置，则指标将发出电子邮件警报。
- SendPush （ 默认 = false）- 如果为 "true"， 并且 在 MetaTrader 选项窗口中设置了正确的 MetaQuotes ID 设置，则该指标将向您的移动设备发送推送通知提醒。
- AlertOnPrice （ 默认 = 正常卖出价/买入价）- 定义警报使用的价格类型：正常卖出价/买入价、仅卖出价、仅买入价或前一根蜡烛的收盘价。
- PanelOnTopOfChart （ 默认值 = true）- 如果为 " true"，面板将绘制在前景上，而图表将绘制在背景上。将其设置为 "false"时 ， 图表将显示在面板后面。
线条
- 上面线的颜色 （ 默认 = clrGreen）- 上面线的颜色。
- 下方线条颜色 （ 默认 = clrRed）-下方 线条的颜色。
- 精确线颜色 （ 默认 = clrYellow）--精确线的颜色。
- 上面的线条样式 （ 默认 = STYLE_SOLID）- 上面的线条样式。
- 下方线条样式 （ 默认 = STYLE_SOLID）-- 下方线条样式。
- 精确线条样式 （ 默认值 = STYLE_SOLID ）- 精确线条样式。
- 上方行宽 （ 默认值 = 1）--上方行宽。
- Below Line Width （ 低于线宽）（默认值 = 1）- 低于线宽。
- 精确行宽 （ 默认值 = 1）- 精确行宽。
位置
- PanelPositionX （ 默认值 = 0）- 与所选面板位置角的默认水平距离。
- PanelPositionY （ 默认值 = 15）- 与所选面板位置角的默认垂直距离。
- PanelPositionCorner （ 默认 = CORNER_LEFT_UPPER）- 默认面板位置角
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55465
检查和删除图表对象脚本
脚本Partial Close Buy Orders
部分关闭有效买入指令的脚本
Point and Figure Indicator for MetaTrader 5
Point-and-Figure MetaTrader 5 指标是一个可以在 MT5 图表主窗口中直接绘制点图的指标。您可以根据自己的偏好设置所有点图法参数，如方框大小和反转距离。此外，您还可以控制 PnF 图表的所有显示参数。该点位和图形指标支持各种警报。它基于真实刻度线数据，因此仅适用于 MT5。Pinbar Detector MT4
Pinbar Detector 是一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。