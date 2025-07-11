Point-and-Figure MetaTrader 5 指标 是 一个可以在 MT5 图表主窗口中直接绘制点图的指标。您可以根据自己的偏好设置所有点图法参数，如方框大小和反转距离。此外，您还可以控制 PnF 图表的所有显示参数。该点位和图形指标支持各种警报。它基于真实点差数据，因此仅适用于 MT5。

点和图形图表 是 显示价格变化的另一种方法。其主要特点是忽略时间，只考虑汇率中足够大的变化。这里的 "足够大 "由交易者根据自己的交易目标和策略来定义。

输入参数

BoxSize （ 默认 = 60）- 以点为单位的箱体大小。价格必须超过该值才能在图表上打印新的 X 或 O。

默认 = 60）- 以点为单位的箱体大小。价格必须超过该值才能在图表上打印新的 X 或 O。 Reversal ( default = 3) - 反转 的方框数。在图表从 X 反转为 O 或反之之前，价格必须向相反方向移动相同数量的方格。

default = 3) - 的方框数。在图表从 X 反转为 O 或反之之前，价格必须向相反方向移动相同数量的方格。 天数 （ 默认 = 1）- 为构建初始点和图形图表而获取真实刻度线数据的天数。天数越多意味着数据越多，但需要更强的计算能力来处理。

默认 = 1）- 为构建初始点和图形图表而获取真实刻度线数据的天数。天数越多意味着数据越多，但需要更强的计算能力来处理。 PriceToUse （ 使用价格 ）（默认 = Bid）- 在构建点图时使用的价格： 买入价 - 根据买入价绘制图表。 Ask - 根据 Ask 价格绘制图表。 中间价 - 根据买入价和卖出价之间的平均值绘制图表。 买入价/卖出价 - X 基于买入价，O 基于卖出价。

）（默认 = Bid）- 在构建点图时使用的价格： AlertOnXO （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，则每当打印出新的 X 或 O 时都会发出警报。

默认 = false）- 如果 "，则每当打印出新的 X 或 O 时都会发出警报。 AlertOnReversal （ 默认值 = false）- 如果 为 "true "，则每当点阵图从一列 "X " 翻转 到一列 "O "或反过来时，都会发出警报。

默认值 = false）- 如果 "，则每当点阵图从一列 "X " 到一列 "O "或反过来时，都会发出警报。 EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts ）（默认值 = false）- 如果 为 "true "，则在上述任一情况下都将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。

）（默认值 = false）- 如果 "，则在上述任一情况下都将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。 EnableEmailAlerts （ 默认值 = false）- 如果 为 "true "，则将为警报发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。

默认值 = false）- 如果 "，则将为警报发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 " 电子邮件 "正确配置电子邮件。 EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果 为 "true "，将为警报发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 " 工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。

默认 = false）- 如果 "，将为警报发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 " 正确配置通知。 ColorUp （ 默认 = clrGreen）- 上升的点和图形符号（X）的颜色。

默认 = clrGreen）- 上升的点和图形符号（X）的颜色。 ColorDown （ 默认 = clrRed）- 下降的点和数字符号（O）的颜色。

默认 = clrRed）- 下降的点和数字符号（O）的颜色。 FontSize （ 默认值 = 15）- 图表符号（X 和 O）的字体大小。

默认值 = 15）- 图表符号（X 和 O）的字体大小。 Font （ 默认 = "Arial"）- 图表符号使用的字体。

默认 = "Arial"）- 图表符号使用的字体。 X （ 默认 = "x"）- 用于标记价格上涨水平的符号。

默认 = "x"）- 用于标记价格上涨水平的符号。 O （ 默认 = "o"）- 用于标记下降价格水平的符号。

默认 = "o"）- 用于标记下降价格水平的符号。 SilentMode （ 无声模式 ）（默认值 = true）- 如果为 假 ，则会在 工具箱 子窗口 的 " 专家 " 选项卡 中打印每次打印的 X 和 O 的相关信息。

）（默认值 = true）- 如果为 ，则会在 的 " 中打印每次打印的 X 和 O 的相关信息。 MaxObjects （ 最大对象 数）（默认 = 10000）- 允许指标创建的最大图表对象数（X 和 O）。使用该参数可以防止指标因设置错误而导致平台超载。

数）（默认 = 10000）- 允许指标创建的最大图表对象数（X 和 O）。使用该参数可以防止指标因设置错误而导致平台超载。 ObjectPrefix （ 默认 = "PNF-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。

示例

下图示例显示了 4 天内欧元/美元的价格走势，使用 MT5 中的 "点与图形 "指标将其压缩为 47 列 X 和 O。箱体大小设置为 60 点（6 个点），反转等于 3。

您仍然可以使用点阵图进行经典的支撑位、阻力位和趋势线分析。有些交易者甚至使用 PnF 图表形态进行操作，例如五角星、三角形、双顶和双底。

以下是点阵图 MT5 指标绘制 BTC/USD 货币对图表的加速视频，使用 10 美元（1000 点）作为方框大小，反转值设置为 3：



