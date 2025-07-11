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Point and Figure Indicator for MetaTrader 5 - MetaTrader 5脚本
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Point-and-Figure MetaTrader 5 指标 是 一个可以在 MT5 图表主窗口中直接绘制点图的指标。您可以根据自己的偏好设置所有点图法参数，如方框大小和反转距离。此外，您还可以控制 PnF 图表的所有显示参数。该点位和图形指标支持各种警报。它基于真实点差数据，因此仅适用于 MT5。
点和图形图表 是 显示价格变化的另一种方法。其主要特点是忽略时间，只考虑汇率中足够大的变化。这里的 "足够大 "由交易者根据自己的交易目标和策略来定义。
输入参数
- BoxSize （ 默认 = 60）- 以点为单位的箱体大小。价格必须超过该值才能在图表上打印新的 X 或 O。
- Reversal ( default = 3) -反转 的方框数。在图表从 X 反转为 O 或反之之前，价格必须向相反方向移动相同数量的方格。
- 天数 （ 默认 = 1）- 为构建初始点和图形图表而获取真实刻度线数据的天数。天数越多意味着数据越多，但需要更强的计算能力来处理。
- PriceToUse （ 使用价格）（默认 = Bid）- 在构建点图时使用的价格：
- 买入价- 根据买入价绘制图表。
- Ask- 根据 Ask 价格绘制图表。
- 中间价- 根据买入价和卖出价之间的平均值绘制图表。
- 买入价/卖出价- X 基于买入价，O 基于卖出价。
- AlertOnXO （ 默认 = false）- 如果为 "true"，则每当打印出新的 X 或 O 时都会发出警报。
- AlertOnReversal （ 默认值 = false）- 如果为 "true"，则每当点阵图从一列 "X "翻转 到一列 "O "或反过来时，都会发出警报。
- EnableNativeAlerts （ EnableNativeAlerts）（默认值 = false）- 如果为 "true"，则在上述任一情况下都将使用本地 MetaTrader 弹出式警报。
- EnableEmailAlerts （ 默认值 = false）- 如果为 "true"，则将为警报发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->" 电子邮件 "正确配置电子邮件。
- EnablePushAlerts （ 默认 = false）- 如果为 "true"，将为警报发送电子邮件消息。应在 MetaTrader 中通过 "工具"->"选项"->"通知 " 正确配置通知。
- ColorUp （ 默认 = clrGreen）- 上升的点和图形符号（X）的颜色。
- ColorDown （ 默认 = clrRed）- 下降的点和数字符号（O）的颜色。
- FontSize （ 默认值 = 15）- 图表符号（X 和 O）的字体大小。
- Font （ 默认 = "Arial"）- 图表符号使用的字体。
- X （ 默认 = "x"）- 用于标记价格上涨水平的符号。
- O （ 默认 = "o"）- 用于标记下降价格水平的符号。
- SilentMode （ 无声模式）（默认值 = true）- 如果为假，则会在工具箱 子窗口 的 "专家 " 选项卡 中打印每次打印的 X 和 O 的相关信息。
- MaxObjects （ 最大对象 数）（默认 = 10000）- 允许指标创建的最大图表对象数（X 和 O）。使用该参数可以防止指标因设置错误而导致平台超载。
- ObjectPrefix （ 默认 = "PNF-"）- 图表对象的前缀，以便与其他指标兼容。
示例
下图示例显示了 4 天内欧元/美元的价格走势，使用 MT5 中的 "点与图形 "指标将其压缩为 47 列 X 和 O。箱体大小设置为 60 点（6 个点），反转等于 3。
您仍然可以使用点阵图进行经典的支撑位、阻力位和趋势线分析。有些交易者甚至使用 PnF 图表形态进行操作，例如五角星、三角形、双顶和双底。
以下是点阵图 MT5 指标绘制 BTC/USD 货币对图表的加速视频，使用 10 美元（1000 点）作为方框大小，反转值设置为 3：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/55463
价格警报 MetaTrader 指标 - 可以在价格达到交易者设定的特定水平时发出任何类型的警报。价格水平有三种类型：第一种是当价格上涨超过一定水平时使用（在图表上用绿线显示），第二种是当价格下跌低于一定水平时使用（在图表上用红线显示），第三种是当价格正好达到一定水平时使用（用黄线显示）。三种警报类型包括：本地（弹出式）、电子邮件和推送通知。要使用电子邮件和推送通知提醒功能，您需要在 MetaTrader 平台选项窗口中设置电子邮件或 MetaQuotes ID 设置。该指标适用于 MT4 和 MT5。检查和删除图表对象脚本
脚本
Pinbar Detector 是一个 MetaTrader 指标，用于检测 Pinbars（也称为 "Pin-bar "或 "Pin bar"），并在看涨的 Pinbars 下方和看跌的 Pinbars 上方放置一个 "笑脸 "符号来标记它们。这是一个纯粹的价格行为指标，其代码中不使用任何标准技术指标。Pinbar 检测的配置可通过指标的输入参数完成。Pinbar Detector 可在检测时发出平台警报和电子邮件警报。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 版本的交易平台。Tuyul GAP
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