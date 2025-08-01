这是基于 MetaQuotes 算法的 Zigzag 奇特版本。

下面是一些区别和进步：

- 之字形有 "振荡器 "和 "高低 "两种模式。振荡器模式将显示 "之 "字形波动的视觉振荡，尽管它不是真正的振荡器，也没有固定的范围。

在该模式下，极值低点成为符号点值，极值高点则是正常的高点。

- 高低模式尊重极端高点和极端低点的价格（与正常的 "之 "字形模式一样）。添加斐波那契回撤水平，并动态缩放这些水平，使其在视觉上保持固定位置。当价格随时间变化幅度较大时，不可能对价格图表进行充分缩放，因此该模式中的 "之 "字形动态缩放仅适用于上一个极端波动价格和当前极端波动价格。

- 在每种模式下，即使尚未确认，也会绘制当前腿，并跟踪输入中指定的价格。可以选择跟踪当前条形图的开盘价、收盘价、最高价、最低价、加权价或典型价格。

绘制当前未确认腿的目的是帮助查看实时发生的情况，为此，当前腿的着色经过了精心设计。





当前正在确认的上行线段，价格看涨时将显示为蓝色，每次看跌背离时将显示为灰色。当前正在确认的下行线段，价格看跌时将显示为红色，每次看涨背离时将显示为灰色。

为了帮助根据实时价格走势来描述未确认腿的趋势颜色，还会检查成交量。如果出现显著的看涨成交量，则看涨颜色将覆盖当前腿部颜色；同样，如果出现显著的看跌成交量，则看跌颜色将覆盖当前腿部颜色。

























1.01 版已上传。发现并修复了一些错误。

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1.02 版已上传。在缩放方面有了更多的自定义功能，做了一些小改进，现在可以切换纤维水平，并改进了震荡模式中未确认脚的价格方向跟踪。