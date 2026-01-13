- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
13 (86.66%)
Negociações com perda:
2 (13.33%)
Melhor negociação:
12.32 USD
Pior negociação:
-9.42 USD
Lucro bruto:
24.88 USD (1 936 pips)
Perda bruta:
-9.53 USD (945 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (19.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.79 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
23.62%
Depósito máximo carregado:
75.72%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.63
Negociações longas:
10 (66.67%)
Negociações curtas:
5 (33.33%)
Fator de lucro:
2.61
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
1.91 USD
Perda média:
-4.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.42 USD (1)
Crescimento mensal:
30.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.44 USD
Máximo:
9.42 USD (17.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.17% (9.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.53% (18.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|XTIUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|14
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|904
|XTIUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.32 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +19.79 USD
Máxima perda consecutiva: -9.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
60 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
31%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
1
100%
15
86%
24%
2.61
1.02
USD
USD
34%
1:500