리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 6 Darwinex-Live 0.00 × 15 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 XM.COM-Real 20 0.00 × 2 Imperatum-Real 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 20 RoboForexEU-Pro 0.00 × 4 JFD-Live02 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.09 × 32 Pepperstone-Edge07 0.38 × 13 ICMarkets-Live02 0.47 × 15 ICMarkets-Live16 0.50 × 2 ICMarkets-Live14 0.73 × 15 Tickmill-Live09 1.00 × 1 Pepperstone-01 1.00 × 4 AdmiralMarkets-Live2 1.00 × 1 ICMarkets-Live05 1.10 × 10 AxioryAsia-02Live 1.20 × 10 60 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오