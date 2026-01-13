- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
13 (86.66%)
손실 거래:
2 (13.33%)
최고의 거래:
12.32 USD
최악의 거래:
-9.42 USD
총 수익:
24.88 USD (1 936 pips)
총 손실:
-9.53 USD (945 pips)
연속 최대 이익:
8 (19.79 USD)
연속 최대 이익:
19.79 USD (8)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
23.62%
최대 입금량:
75.72%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.63
롱(주식매수):
10 (66.67%)
숏(주식차입매도):
5 (33.33%)
수익 요인:
2.61
기대수익:
1.02 USD
평균 이익:
1.91 USD
평균 손실:
-4.77 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.42 USD)
연속 최대 손실:
-9.42 USD (1)
월별 성장률:
30.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.44 USD
최대한의:
9.42 USD (17.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.17% (9.42 USD)
자본금별:
33.53% (18.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|XTIUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|14
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|904
|XTIUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.32 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +19.79 USD
연속 최대 손실: -9.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 39 USD
31%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
1
100%
15
86%
24%
2.61
1.02
USD
USD
34%
1:500