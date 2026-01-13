- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
12.32 USD
最差交易:
-9.42 USD
毛利:
24.88 USD (1 936 pips)
毛利亏损:
-9.53 USD (945 pips)
最大连续赢利:
8 (19.79 USD)
最大连续盈利:
19.79 USD (8)
夏普比率:
0.26
交易活动:
23.62%
最大入金加载:
75.72%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.63
长期交易:
10 (66.67%)
短期交易:
5 (33.33%)
利润因子:
2.61
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
1.91 USD
平均损失:
-4.77 USD
最大连续失误:
1 (-9.42 USD)
最大连续亏损:
-9.42 USD (1)
每月增长:
30.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.44 USD
最大值:
9.42 USD (17.17%)
相对跌幅:
结余:
17.17% (9.42 USD)
净值:
33.53% (18.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|XTIUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|14
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|904
|XTIUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.32 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.79 USD
最大连续亏损: -9.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
