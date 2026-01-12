- Crescimento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
115.80 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
173.99 USD (1 253 pips)
Perda bruta:
-0.60 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (173.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
1.26
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
60.46%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
577.97
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
289.98
Valor esperado:
58.00 USD
Lucro médio:
58.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.30 USD
Máximo:
0.30 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +115.80 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +173.99 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EquityEdge-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
10K HIGH RISK TRADE
