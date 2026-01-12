- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
14 (66.66%)
손실 거래:
7 (33.33%)
최고의 거래:
334.50 USD
최악의 거래:
-529.05 USD
총 수익:
1 590.54 USD (5 021 pips)
총 손실:
-1 520.91 USD (7 460 pips)
연속 최대 이익:
6 (651.83 USD)
연속 최대 이익:
651.83 USD (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
15.69%
최대 입금량:
98.94%
최근 거래:
40 분 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
47 분
회복 요인:
0.09
롱(주식매수):
20 (95.24%)
숏(주식차입매도):
1 (4.76%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
3.32 USD
평균 이익:
113.61 USD
평균 손실:
-217.27 USD
연속 최대 손실:
2 (-799.80 USD)
연속 최대 손실:
-799.80 USD (2)
월별 성장률:
0.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
93.87 USD
최대한의:
800.70 USD (7.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.37% (800.70 USD)
자본금별:
4.94% (534.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-556
|GBPUSD
|517
|EURUSD
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|275
|EURUSD
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +334.50 USD
최악의 거래: -529 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +651.83 USD
연속 최대 손실: -799.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EquityEdge-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
