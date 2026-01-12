- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
115.80 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
173.99 USD (1 253 pips)
毛利亏损:
-0.60 USD
最大连续赢利:
3 (173.99 USD)
最大连续盈利:
173.99 USD (3)
夏普比率:
1.26
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
60.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
577.97
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
289.98
预期回报:
58.00 USD
平均利润:
58.00 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
0.30 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +115.80 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +173.99 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquityEdge-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
10K HIGH RISK TRADE
没有评论