SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Tech Dow
Heiko Kendziorra

Tech Dow

Heiko Kendziorra
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 20%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
23 (47.91%)
Negociações com perda:
25 (52.08%)
Melhor negociação:
2.95 USD
Pior negociação:
-0.48 USD
Lucro bruto:
12.92 USD (12 859 pips)
Perda bruta:
-4.44 USD (4 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (8.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.02 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
99.54%
Depósito máximo carregado:
80.48%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
3.29
Negociações longas:
10 (20.83%)
Negociações curtas:
38 (79.17%)
Fator de lucro:
2.91
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
0.56 USD
Perda média:
-0.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.22 USD (10)
Crescimento mensal:
19.80%
Algotrading:
62%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.58 USD (4.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.79% (2.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.66% (0.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US30Cash 20
.USTECHCash 18
.DE40Cash 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US30Cash 3
.USTECHCash 4
.DE40Cash 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US30Cash 3.2K
.USTECHCash 4.5K
.DE40Cash 786
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.95 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +8.02 USD
Máxima perda consecutiva: -2.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Manual trading
Sem comentários
2026.01.12 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 07:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 07:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 19:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 19:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tech Dow
30 USD por mês
20%
0
0
USD
51
USD
1
62%
48
47%
100%
2.90
0.18
USD
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.