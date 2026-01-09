信号部分
Heiko Kendziorra

Tech Dow

Heiko Kendziorra
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 20%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
48
盈利交易:
23 (47.91%)
亏损交易:
25 (52.08%)
最好交易:
2.95 USD
最差交易:
-0.48 USD
毛利:
12.92 USD (12 859 pips)
毛利亏损:
-4.44 USD (4 430 pips)
最大连续赢利:
11 (8.02 USD)
最大连续盈利:
8.02 USD (11)
夏普比率:
0.27
交易活动:
99.54%
最大入金加载:
80.48%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
55
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.29
长期交易:
10 (20.83%)
短期交易:
38 (79.17%)
利润因子:
2.91
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-0.18 USD
最大连续失误:
10 (-2.22 USD)
最大连续亏损:
-2.22 USD (10)
每月增长:
19.80%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.58 USD (4.79%)
相对跌幅:
结余:
4.79% (2.58 USD)
净值:
1.66% (0.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US30Cash 20
.USTECHCash 18
.DE40Cash 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US30Cash 3
.USTECHCash 4
.DE40Cash 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US30Cash 3.2K
.USTECHCash 4.5K
.DE40Cash 786
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.95 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +8.02 USD
最大连续亏损: -2.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Manual trading
没有评论
2026.01.12 10:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 07:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 07:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 19:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 19:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 19:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
